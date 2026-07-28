Marché automobile : L’industrie espagnole loue le marché marocain

Le marché automobile marocain continue d’afficher une trajectoire ascendante. Les dernières données publiées par l’ANFAC, fondées notamment sur les statistiques de l’Organisation internationale des constructeurs automobiles (OICA), montrent que le Royaume s’est imposé en 2025 comme le premier marché africain pour les véhicules exportés depuis les usines espagnoles. Une performance qui accompagne la forte progression des ventes de véhicules neufs enregistrée au niveau national.

Avec 235.372 immatriculations, contre 176.401 un an plus tôt, le marché marocain a enregistré une croissance de 33,4 %. Il représente désormais 18,3 % de l’ensemble des ventes automobiles réalisées sur le continent africain. Seule l’Afrique du Sud conserve un marché plus important avec près de 600.000 véhicules vendus, tandis que l’Égypte complète le trio de tête.

Cette progression se reflète également dans les échanges commerciaux avec l’Espagne. Les constructeurs implantés dans le pays ibérique ont expédié 25.179 véhicules vers le Maroc au cours de l’année, soit près de la moitié des exportations espagnoles destinées au continent africain. Le Royaume devance largement l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie, confirmant son statut de premier débouché africain pour l’industrie automobile espagnole.

Au-delà de l’Afrique, le Maroc occupe également une place de choix parmi les marchés extérieurs de l’Espagne. Il figure au quatrième rang des destinations situées hors de l’Union européenne, derrière le Royaume-Uni, la Turquie et le Mexique, mais devant le Japon. À l’échelle mondiale, il se hisse à la douzième place des principaux marchés d’exportation de l’automobile espagnole.

À l’échelle mondiale, près de 100 millions de véhicules ont été immatriculés en 2025. L’Asie concentre plus de la moitié des ventes mondiales, devant les Amériques et l’Europe. L’Afrique, qui ne représente encore qu’une faible part du marché mondial, est néanmoins la région ayant enregistré la plus forte progression, avec une hausse de 22 % des immatriculations sur un an. La Chine demeure de loin le premier marché automobile de la planète avec plus de 34 millions de véhicules vendus, devant les États-Unis, l’Inde, le Japon et le Brésil. Plusieurs marchés émergents, notamment l’Argentine, le Pakistan, la Colombie et l’Ouzbékistan, ont également affiché de fortes progressions, tandis que la Russie a enregistré un recul sensible.

En Espagne, les immatriculations ont progressé de 12,3 % pour dépasser 1,36 million de véhicules. Toyota reste la marque la plus vendue, devant Renault et Volkswagen, alors que plusieurs constructeurs chinois, à l’image de BYD, Omoda ou Jaecoo, poursuivent leur montée en puissance. La production automobile espagnole a, en revanche, reculé de 4,3 % en 2025, tout comme les exportations, en baisse de 8,2 %. Malgré ce repli, l’Espagne conserve son rang de deuxième constructeur européen et de neuvième producteur mondial. Plus de 85 % des véhicules assemblés dans ses usines continuent d’être destinés aux marchés étrangers, l’Europe absorbant l’essentiel des volumes exportés.