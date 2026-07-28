Industries : Légère baisse de l’indice des prix, selon le HCP

Dans une note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois de juin 2026, le HCP explique que cette baisse est la résultante du repli des prix de 0,5% des «Industries alimentaires» et de 0,3% de la «Métallurgie», ainsi que de la hausse des prix de 0,1% de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» et de l’«Industrie d’habillement».

Par ailleurs, les indices des prix à la production des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de juin 2026.