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Traversée illégale du nord marocain : Mortel rusch sur Sebta…

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Traversée illégale du nord marocain : Mortel rusch sur Sebta…

La Garde civile a retrouvé le corps d’un migrant samedi, puis trois autres corps en mer dimanche, rapporte EFE. Ces découvertes macabres portent à 27 le nombre de migrants morts au large du Préside de Sebta depuis le début de l’année.

L’agence cite des sources sécuritaires qui indiquent que les tentatives de traversée ont continué entre samedi et dimanche, principalement à l’aube. Les migrants, marocains et algériens, sont partis de la côte de Fnideq et, dans une moindre mesure, de la zone de Belyounech.

Plus de 100 migrants ont réussi à atteindre Ceuta, tandis que d’autres ont été interceptés par la Gendarmerie royale marocaine. Cet afflux a dépassé la capacité du centre d’accueil temporaire pour migrants, prévu pour 512 personnes, forçant plus de 100 individus à patienter à l’extérieur. Des sources de la Garde civile attribuent l’augmentation des tentatives de passage à une décision de la Cour suprême espagnole qui interdit le renvoi immédiat des migrants arrivant à la nage. Cette décision a suspendu cette pratique en mer, en attendant de nouvelles directives de Madrid.

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