Privatisations : Le PLF table sur des recettes de plus de 9 Mrds DH en 2024

La privatisation de plusieurs entreprises publiques devrait rapporter au Maroc des recettes estimées à 9 Mrds DH en 2024, selon le rapport relatif au budget de l’Etat 2024 publié jeudi 26 octobre par le ministère de l’Economie et des Finances. Ce montant est plus élevé que la somme de 8 Mrds DH que le pays espère engranger en 2023 grâce à la cession des parts de l’Etat dans des entreprises publiques, a-t-on précisé de même source.

Les principales sociétés d’Etat qui devraient être cédées à des investisseurs privés locaux et étrangers en 2024 comprennent Maroc Telecom, l’hôtel La Mamounia, la Société des productions biologiques et pharmaceutiques vétérinaires, la Société nationale de commercialisation des semences et la Compagnie Energie électrique de Tahaddart. Le rapport indique par ailleurs que les revenus du programme de privatisation devraient baisser en 2025 et en2026, pour s’établir à environ 3 Mrds DH chaque année.