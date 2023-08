Présidentielle sénégalaise de 2024 : Que vaut la réforme du code électoral ?

Le projet de loi est clair : « Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorale aux personnes qui, frappées d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font I’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce. » Une proposition conforme aux accords négociés lors du dialogue national de juin dernier.

La modification de l’article L28 du Code électoral permettrait donc aux opposants K. Sall et K. Wade de se présenter au scrutin présidentiel de 2024, alors qu’ils avaient été écartés, tous deux, de la dernière élection pour des raisons judiciaires. Ils ont tous les deux, depuis, été graciés par le président Macky Sall.

Un projet de loi voté par la majorité en commission des lois, avec une abstention et quatre refus des députés appartenant au parti Pastef, les Patriotes d’Ousmane Sonko, et au Parti de l’unité et du rassemblement.

Le texte doit encore passer samedi au Parlement en session plénière, puis doit être promulgué pour être entériné définitivement.