Présidentielle contestée au Nigeria : Bola Tinubu succède à Muhammadu Buhari

Acclamé par ses supporters de l’APC, le parti au pouvoir, B. Tinubu brandit au-dessus de sa tête le certificat faisant de lui le nouveau président élu du Nigeria. Puis au micro, il fait un discours solennel qui se veut rassembleur. « Je sais que beaucoup n’ont pas voté pour moi, dit-il, et que vous êtes déçu que ce ne soit pas votre candidat ici à ma place devant vous (…) » B. Tinubu appelle tous les Nigérians à travailler ensemble pour créer des emplois et rétablir la paix.

Pour l’heure, son principal adversaire, Atiku Abubakar dont c’était la sixième candidature et à 76 ans, peut-être la dernière, n’a fait aucune déclaration. Peter Obi quant à lui a promis de prendre la parole prochainement. Celui qui devait être son vice-président, Yusuf Dati Baba Ahmed a tenu une conférence de presse plus tôt dans la journée. Il appelle les partisans du Labour Party à rester calmes, à se mobiliser massivement pour aller voter le 11 mars, pour les élections des gouverneurs et des assemblées au niveau des États. Le parti travailliste confirme son projet de mener des actions en justice pour dénoncer des fraudes et des manipulations du scrutin de samedi passé.