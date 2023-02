Pour ses positions anti-israéliennes : La démocrate I. Omar sanctionnée !

Pour les républicains, six déclarations différentes d’I. Omar reconnues comme antisémites montrent son manque d’objectivité sur les sujets internationaux. Ils ont voté à 218 voix contre 211 son départ de la commission des Affaires étrangères.

Régulièrement raillée par Donald Trump et ses acolytes, la représentante démocrate, qui a rappelé être musulmane et immigrée de Somalie, a affirmé que les républicains s’en prenaient à elle à cause de ses origines. « Quelqu’un est-il surpris que je sois prise pour cible ? Quelqu’un est-il surpris que je sois jugée indigne de parler de la politique des Affaires étrangères américaine ? Je suis une Américaine. Et mon leadership et ma voix ne seront pas affaiblis si je ne siège pas à ce comité pour une législature. Ma voix deviendra de plus en plus forte et mon leadership sera célébré dans le monde entier, comme il l’a été ! », avait-elle lancé.

Les démocrates ont aussi crié à la vengeance politique. Ils sont convaincus que les républicains leur font payer le fait qu’ils aient interdit l’accès à des commissions à deux représentants d’extrême droite il y a deux ans. Il faut dire que, jusque-là, le retrait des législateurs des comités de la Chambre était essentiellement sans précédent.

Kevin McCarthy, chef des républicains, l’a nié jeudi, alors qu’il avait pourtant suggéré cette tactique en cas de victoire républicaine à la Chambre il y a un an.