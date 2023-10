PLF 2024 : Les recettes ordinaires prévues à plus de 311,32 Mrds DH

Ces recettes se répartissent sur les impôts directs et taxes assimilées (117,05 Mrds DH), les impôts indirects (128,31 Mrds DH), les droits de douane (15,51 Mrds DH), les droits d’enregistrement et timbre (19,49 Mrds DH), les produits de monopoles, d’exploitations et des participations financières de l’Etat (19,48 Mrds DH), les dons et legs (1,5 Mrd DH), les produits des cessions et participations de l’Etat (5 Mrds DH), les recettes diverses (4,59 Mrds DH) et les revenus du domaine de l’Etat (354,5 MDH), précise cette note publiée par le ministère de l’Economie et des finances.

Au niveau des impôts directs et taxes assimilées, le produit de l’impôt sur le revenu (IR) augmente de 10,01% à 52,88 Mrds DH et celui de l’impôt sur les sociétés (IS) diminue de 0,78% à 61,06 Mrds DH. Côté impôts indirects, le produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’intérieur prise en charge par la Direction générale des impôts (DGI) se situe à 37,43 Mrds DH, en croissance de 11,72% par rapport à 2023, alors que celui de la TVA collectée par l’Administration des Douanes et impôts indirects (à l’intérieur et à l’importation) se chiffre à 57,51 Mrds DH (+6,02%). Les recettes de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur les produits énergétiques reculent, quant à elles, de 0,71% à 16,73 Mrds DH et celles de la TIC sur les tabacs manufacturés s’établissent à 12,5 Mrds DH.

Concernant les recettes des droits d’enregistrement et de timbre, les variations de prévisions concernent principalement les recettes des droits sur les mutations qui grimpent de 26,43% à 11,12 Mrds DH, celles de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules (+9,91% à 3,2 Mrds DH), le produit de la taxe sur les contrats d’assurances (+17,13% à 1,44 Mrd DH) et les recettes du timbre sur les documents automobiles (+37,2% à 1,62 Mrd DH). Au volet du domaine de l’Etat, les revenus des immeubles domaniaux s’élèvent à 300 MDH, les produits de vente de meubles, épaves et matériel réformé à 47 MDH et le produit des ventes d’immeubles domaniaux ruraux à 5 MDH. Pour ce qui est des produits de monopoles, d’exploitations et des participations financières de l’Etat, les principales recettes prévues en 2024 sont les dividendes à provenir de l’OCP (7,5 Mrds DH), les produits à provenir de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie – ANCFCC (4 Mrds DH), de Bank Al-Maghrib (1,7 Mrd DH), de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications – ANRT (100 MDH) et les dividendes à provenir de Barid Al-Maghrib (100 MDH).