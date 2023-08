PLF 2024 : L’équilibre budgétaire dans le viseur

D’après cette note adressée par le Chef du gouvernement aux départements ministériels, il sera procédé au renforcement des mesures visant le soutien des matières premières agricoles et des aliments du bétail et volaille et ce, parallèlement au développement des filières de production et de distribution dans le cadre de la stratégie “Génération Green”. Ainsi, l’exécutif poursuivra la mise en œuvre de cette stratégie en 2024, en veillant à activer les engagements contenus dans les 19 contrats-programmes signés au début de cette année, avec des allocations de plus de 110 Mrds DH, dont 42 Mrds DH sous forme de participation de l’Etat, indique la même source.

“Compte tenu du caractère stratégique de l’eau, laquelle a été objet des Orientations Royales à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle année législative, le gouvernement œuvrera en faveur de l’accélération de la mise en œuvre des composantes du programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation, dont l’enveloppe budgétaire atteint 143 Mrds DH pour la période 2020-2027”, fait savoir la note. L’exécutif veillera aussi à doubler les efforts pour relever les défis actuels et futurs de cette problématique et ce, selon une approche multidimensionnelle axée sur la rationalisation de l’utilisation de l’eau, la gestion optimale de la demande et ce, en parallèle avec ce qui a été réalisé dans le domaine de la mobilisation des ressources hydriques.

Ainsi, les départements et instances concernés, sont appelés à renforcer la veille et faire preuve d’efficacité dans l’exécution des projets programmés selon le planning établi. Il s’agit notamment de l’accélération du projet d’interconnexion des bassins hydrauliques de Sebou et Bouregreg, de la poursuite de la réalisation des barrages pour augmenter la capacité de stockage d’eau douce, de l’accélération des projets de mobilisation des eaux non conventionnelles, à travers la programmation de stations de dessalement de l’eau de mer et l’augmentation des capacités de réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que du renforcement de l’approvisionnement en eau potable du monde rural.

Par ailleurs, le gouvernement est déterminé à intensifier ses efforts pour renforcer la résilience face aux changements climatiques et lutter contre ses effets et ce, à travers une approche intégrée et basée sur le renforcement du cadre institutionnel qui permettrait d’intensifier la coordination entre les différents départements pour consacrer la dimension environnementale dans les politiques publiques. Il s’agit également, poursuit la même source, de renforcer les mesures incitatives à caractère environnemental et la mise en place d’autres mesures visant à promouvoir les moyens financiers verts et ce, en concertation avec Bank Al-Maghrib et les institutions financières compétentes.