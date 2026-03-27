Paix en Ukraine : Les assurances de M. Rubio en marge du G7

« Aujourd’hui au G7, j’ai réitéré que le président Trump est engagé à parvenir à un cessez-le-feu et à un règlement négocié du conflit russo-ukrainien dès que possible », a déclaré Rubio dans un communiqué publié sur le réseau social américain X.

Ses propos interviennent lors du dernier jour d’une réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères du G7, près de la capitale française, Paris.

« Le secrétaire rencontrera les ministres des Affaires étrangères des pays partenaires pour discuter des préoccupations communes en matière de sécurité et des opportunités de coopération », avait indiqué plus tôt le département d’État au sujet de la participation de M. Rubio à la réunion, citant la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient comme principaux axes de discussion.

Vendredi matin, Andrii Sybiha, ministre ukrainien des Affaires étrangères, a indiqué sur X qu’il avait rencontré M. Rubio en marge de la réunion, affirmant que le rôle de Washington dans l’avancement des efforts de paix « reste crucial ».

Qualifiant les propositions de Kiev à cet égard de « réalistes et réalisables », A. Sybiha a estimé qu’une pression supplémentaire sur Moscou est « essentielle » pour mettre fin à la guerre en cours.

Il a ajouté que lui et M. Rubio avaient également évoqué les développements au Moyen-Orient et que l’aide de l’Ukraine aux pays du Golfe pour contrer les drones iraniens avait « démontré notre rôle de partenaire et contributeur en matière de sécurité ».

Plus tôt, le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait indiqué que les principaux sujets de la réunion de deux jours « incluent le soutien continu à notre État, le renforcement de la pression des sanctions sur la Russie, et l’appui de l’Ukraine à ses partenaires au Moyen-Orient ».