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La France condamne : O. Zemor écope de 2 ans de prison avec sursis

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La France condamne EuroPalestine : O. Zemor écope de 2 ans de prison avec sursis

La condamnation fait suite à des publications en ligne des 7 et 8 octobre 2023, jugées favorables à des actes qualifiés de terroristes. Le tribunal a infligé une peine plus sévère que celle requise par le parquet, qui avait demandé 10 mois avec sursis.

L’affaire a également suscité des critiques sur le plan procédural. Lors de l’audience, la juge Martine Timsit aurait devancé le traducteur officiel pour traduire des textes en hébreu afin d’accélérer le déroulement des débats, une pratique dénoncée par la défense et plusieurs observateurs.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes autour de la liberté d’expression et de la judiciarisation des critiques d’Israël en Europe. Pour de nombreux militants pro-Palestine, elle constitue un signal préoccupant quant à l’espace de l’engagement politique et associatif.

O. Zemor a annoncé son intention de faire appel, ouvrant ainsi une nouvelle phase judiciaire dans un dossier qui pourrait devenir emblématique des débats entre justice, politique et liberté d’expression.

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