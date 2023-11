Lors d’une conférence de presse tenue jeudi à Beyrouth, O. Hamdane a déclaré que l’occupation utilise dans son agression contre Gaza des armes interdites au niveau international, telles que le phosphore blanc et d’autres armes qui non seulement tuent, mais font également fondre les membres et déchirent les corps.

Il a révélé que des dizaines de martyrs sont arrivés dans les hôpitaux avec des parties de leur corps brûlées, accusant l’administration US de fournir à Israël ces armes pour bombarder les Palestiniens. Il a ajouté que l’administration US et tous ceux qui gardent le silence face à l’agression israélienne sont partenaires dans le sang palestinien versé

O. Hamdane a déclaré qu’Israël est clairement en train de commettre « le massacre du siècle »indiquant que l’ennemi a commis trois massacres en moins de 24 heures, causant environ un millier de martyrs et de blessés. « Mais qu’il ne parviendra pas à atteindre ses objectifs et il a reconnu la mort de 18 soldats jusqu’à présent ainsi que celui d’officiers et de commandants de son armée »,a-t-il poursuivi.

Le leader du Hamas a en outre critiqué les déclarations de la Maison Blanche concernant l’avenir de la bande de Gaza sans le Hamas. « Nous condamnons ces déclarations et les considérons comme une ingérence flagrante dans les affaires palestiniennes et une agression contre notre peuple. Nous considérons que l’administration américaine ne s’est pas contentée de couvrir l’occupation et ne s’est pas contentée de lui fournir des armes. Son crime est de tenter de déplacer notre peuple vers le Sinaï, mais elle propose un titre principal celui de former une direction palestinienne selon les normes américaines », a-t-il entonné.

O. Hamdane a souligné qu’aucun Palestinien n’accepte les arrangements proposés par la Maison Blanche concernant Gaza, « à l’exception de ceux qui veulent se qualifier d’agents et de traîtres envers le peuple palestinien »,soulignant que le choix de la direction du peuple palestinien est une question purement palestinienne.

Qualifiant la situation sanitaire dans la bande de Gaza de catastrophique, il a poursuivi qu’« en dépit du fait qu’il n’y a ni eau, ni électricité, ni carburant, les bombardements de l’occupation se poursuivent, ciblant même les files d’attente devant les boulangeries ». « Il y a une carence dans les fournitures, les matériaux utilisés pour l’anesthésie dans les opérations et les outils chirurgicaux, en plus de l’absence de carburant, qui a presque mis l’hôpital indonésien hors-service et menace de fermer l’hôpital médical Al-Shifa. Jusqu’à présent, les fournitures suffisantes n’arrivent pas pour soigner les blessés et certains succombent aux maladies chroniques telles que la dialyse et le cancer en raison du manque de médicaments », a-t-il spécifié.

O. Hamdane a nié les justifications données par l’armée d’occupation israélienne selon laquelle il y aurait des sites de résistance dans les hôpitaux. « Elle ment et veut utiliser cela pour une nouvelle agression contre les hôpitaux, comme cela s’est produit avec l’hôpital Baptiste », relève-t-il.

Il a déclaré qu’un certain nombre de dirigeants du Hamas « sont tombés en martyrs » dont des membres de son bureau politique et des principaux dirigeants des Brigades al-Qassam.

D’un autre côté, O. Hamdane a souligné que le Hamas appréciait que l’Égypte permette à un certain nombre de blessés de traverser la frontière pour se faire soigner, et qu’il appréciait les efforts de nombreux pays essayant de construire des hôpitaux de campagne en dehors de la terre de Palestine et d’envoyer des navires comme hôpitaux. Cependant, il a exigé que ces navires soient envoyés sur les côtes de Gaza et non pas ailleurs, et que des hôpitaux de campagne soient construits à l’intérieur de Gaza et non pas ailleurs, « afin que cela ne soit pas l’un des moyens de l’occupation pour vider Gaza de sa population comme l’évacuation des blessés, qui se comptent par milliers ». Il a déclaré que les problèmes humanitaires affectent les enfants et les femmes avant d’affecter les combattants. Concernant l’ouverture partielle du terminal de Rafah, le responsable du Hamas a souligné que les 50 camions qui entrent quotidiennement ne couvrent pas les besoins de la population, qui a besoin d’au moins 300 camions quotidiennement pour répondre aux besoins sanitaires et alimentaires.