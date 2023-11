Nouvelle mise en garde du chef de la diplomatie iranienne : Tout peut exploser à tout moment !

Amir Abdollahian a déclaré dans une interview au journal américain The New York Times que « les Etats-Unis n’ont pas fait preuve de retenue dans la guerre imposée au peuple palestinien et sont intervenus pour soutenir Israël ». Il a également souligné que « les États-Unis soutiennent l’entité sioniste avec de l’argent et des armes, et c’est ce qui encourage l’entité à intensifier son agression contre la population de la bande de Gaza ».

Le ministre iranien a recommandé que « la Maison Blanche fasse des efforts pour mettre fin à l’agression contre Gaza, si les États-Unis d’Amérique ne cherchent pas à étendre la portée de la guerre, mais s’ils sont à l’origine de l’escalade de la guerre, ils doivent assumer la responsabilité qui en résulte. » Il a appelé à l’arrêt de la guerre pendant les quelques opportunités restantes, ajoutant que « si une telle mesure n’est pas prise, l’explosion de la région pourrait devenir inévitable ». Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que « la région a atteint un point d’ébullition et il n’est pas improbable qu’elle explose à tout moment ».

Amir Abdollahian a souligné que « les mouvements de résistance tels que le Hamas, le Jihad islamique et le Hezbollah ont, depuis de nombreuses années, sécurisé et stocké des armes, et fabriquent également eux-mêmes des drones, et que leurs expériences dans la guerre avec l’entité israélienne ont contribué à renforcer leurs capacités ».

Ali Khamenei, guide suprême de la Révolution et de la République islamique d’Iran, a affirmé pour sa part « qu’ Israël aurait été vaincu en quelques jours sans le soutien américain », ajoutant que « la victoire finale des Palestiniens contre l’occupation n’est pas loin ».

Il y a quelques jours, le ministre iranien avait annoncé lors de sa rencontre avec l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, dans la capitale qatarie, Doha, que « la poursuite de l’agression sioniste contre Gaza entraînera une expansion des réactions dans la région ».