Nouveau scandale au Pentagone : Un ingénieur arrêté dans le Tennessee

Pour le Pentagone, il s’agit d’une « faille critique » puisqu’elle compromet les communications de 17 installations militaires. C’est le magazine Forbes qui a mis à nu cette affaire.

Tout commence lorsqu’un homme qui travaille avec une base militaire du Tennessee alerte le département de la Défense. Selon lui, l’un des ingénieurs de cette base aurait emporté du matériel de télécommunication militaire chez lui. Lorsque les autorités perquisitionnent la maison de l’ingénieur de 48 ans, ils découvrent des dizaines de disques durs, des documents, et surtout une installation radio donnant accès aux moyens de communications les plus sensibles de plusieurs bases, mais aussi à celle du FBI et des autorités locales. En tout, les enquêteurs récupèrent près de 90 000 dollars en matériel.

Toujours selon Forbes, l’ingénieur avait déjà été signalé par ses collègues, notamment pour comportement inapproprié sur le lieu de travail. Cette affaire intervient tout juste trois mois après l’une des plus vastes fuites de documents classifiés. Un soldat de la garde nationale aérienne avait mis en ligne des centaines de documents avant son arrestation.