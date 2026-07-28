Home MarocMarocanité du Sahara : D. Buchan remet une couche
MarocMaroc-USASahara marocainSouveraineté

Marocanité du Sahara : D. Buchan remet une couche

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Marocanité du Sahara : D. Buchan remet une couche

« L’autoroute Donald J. Trump témoigne puissamment du leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, véritable partenaire pour la paix. Sous la présidence de Donald J. Trump, les États-Unis réitèrent leur engagement indéfectible envers le Maroc pour un Sahara marocain marqué par la paix, la stabilité régionale et la prospérité des générations futures », a écrit Duke Buchan sur les réseaux sociaux.

Cette déclaration survient quelques heures après la publication du message du président Donald Trump, qui a remercié le roi Mohammed VI d’avoir donné son nom à l’autoroute Tiznit-Dakhla. « Merci à Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc, pour qui j’ai une grande estime et un profond respect. C’est un immense honneur ! J’ai hâte de parcourir un jour cette grande route d’un bout à l’autre, et j’espère que ce sera bientôt », a déclaré le président américain.

You may also like

Tindouf accueille le Palais de B. Ghali : Près de 4 millions d’euros jetés...

Normalisation maroco-israélienne : D. Rouach reconnait le poids de la pression populaire

Le Maroc expulse un militant ouïgour : Le WUC dénonce une décision influencée par...

Traversée illégale du nord marocain : Mortel rusch sur Sebta…

Retombées de la mort suspecte de A. Fakir à Bologne : Le maire sous...

En renforçant les rangs du PAM : F. Lekjaa focalise déjà les critiques

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.