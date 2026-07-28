Tindouf accueille le Palais de B. Ghali : Près de 4 millions d’euros jetés dans le désert

L’exilé de Tindouf affirme que les coûts de construction du palais, débutée en 2022, auraient dépassé les 600 millions de dinars algériens (environ 3,95 millions d’euros). Connu pour ses positions tranchées envers le Maroc, il souligne que Brahim Ghali pourrait s’y installer après le 17e congrès du Polisario, prévu dans les mois à venir.

Depuis la mort de Lahbib Mohamed Abdelaziz, tué le 7 juin lors d’une frappe attribuée à un drone marocain, les chances de l’actuel chef du Front de briguer un quatrième mandat semblent se renforcer.

Pour rappel, avant que le mouvement séparatiste ne déclare sa « guerre » contre le Maroc le 13 novembre 2020, B. Ghali envisageait de construire sa résidence à Bir Lahlou, à l’est du Mur des Sables, que le Polisario considère comme sa « capitale administrative ».