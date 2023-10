Les effets du « Déluge d’Al-Aqsa » : L’armée israélienne a perdu plus de 300 officiers et soldats

L’autorité israélienne de radiodiffusion a rapporté que le nombre de morts israéliens s’était élevé à environ 1 200, tandis que plus de 2 900 colons avaient été blessés, lors de l’opération menée par les brigades Al-Qassam. Dans un sondage, l’opinion israélienne doute des capacités de ses « leaders » à gérer le « chaos » que l’occupation sioniste génère depuis des décades. Ainsi, « 84% des Israéliens considèrent que l’attaque lancée samedi par le Hamas et les factions de la résistance palestinienne est un échec de la direction politique », a révélé un sondage. Le commandant du front intérieur au sein de Tsahal a révélé que les Israéliens dans les colonies environnante la bande de Gaza sont sous le choc et ont perdu confiance dans l’armée.

En face, la résistance palestinienne tient toujours la dragée haute à la plus grande armée de la région. Et promet d’autres surprises sur le champ de bataille. Abou Hamza, porte-parole des Brigades Al-Quds, branche militaire du mouvement du Jihad islamique, a affirmé, jeudi à l’aube que la bataille pourrait bientôt s’étendre aux territoires palestiniens occupés en 1948. Il a assuré que « la bataille ne se limitera plus à la seule bande de Gaza », ajoutant dans un discours audio que « d’autres fronts pourraient bientôt rejoindre la bataille du Déluge d’Al-Aqsa ».

Il a également souligné que le champ de bataille commence à s’étendre. « Ce qui s’est passé dans la bande de Gaza, vous le verrez sur d’autres fronts », a-t-il affirmé.

Des sources palestiniennes ont fait état de nouveaux tirs de roquettes des Brigades Al-Qassam et Al-Qods sur Tel-Aviv, Haïfa, Natanya, Ashdod, Ashkelon et d’autres colonies à proximité de la frontière de la bande de Gaza. Les factions de la Résistance ont indiqué qu’elles s’arrogeaient le droit d’attaquer la profondeur du régime sioniste en représailles aux bombardements israéliens contre les civils de Gaza.

Parallèlement, le porte-parole de l’armée israélienne a indiqué que la zone de « l’enveloppe de Gaza » est une « zone de combat », où les affrontements se poursuivent entre les forces d’occupation et la résistance palestinienne. Les médias israéleins ont reconnu la ténacité de la bande de Gaza face à l’agression israélienne qui se poursuit à son encontre depuis 6 jours, soulignant que l’occupation « ne reviendra pas à la situation qui prévalaient avant (le 7 octobre) ». Les mêmes médias ont confirmé que les dégâts causés aux colonies situées dans « l’enveloppe de Gaza » à la suite du « Déluge d’Al-Aqsa » étaient les plus terribles de « l’histoire d’Israël ».

Les avions de guerre israéliens poursuivent leurs intenses raids sur divers endroits de la bande de Gaza, en particulier dans les zones ouest et nord. Les bombardements israéliens ont visé une maison dans le camp de Chate’, à l’ouest de la bande de Gaza, coutant la vie à 10 personnes. Les images en provenance de Gaza montrent l’ampleur des pertes humaines et matérielles. De nombreuses personnes se sont précipitées pour retirer les blessés et les martyrs des décombres. Les corps de 15 martyrs ont également été retrouvés sous une maison dans le camp de Jabalia. Le Jihad islamique a annoncé le décès de son chef, Abd al-Rahman Shehab, et de sa famille suite à un bombardement israélien contre Jabalia, au nord de la bande de Gaza.L’artillerie israélienne a en outre bombardé des zones du quartier de Choujaiya, à l’est de Gaza.

Taher al-Nounou, porte-parole du gouvernement à Gaza, a fait le point sur la situation dans l’enclave sous blocus total. Il a affirmé que « la bande de Gaza est exposée à une catastrophe humanitaire, et nous n’exagérons pas que la bande soit devenue un foyer de catastrophe, que ce soit à cause des destructions massives ou à cause de la situation humanitaire, qui peut être qualifiée de génocide ». Il a appelé « la communauté internationale à intervenir rapidement pour mettre fin à la catastrophe humanitaire que traverse la bande de Gaza à la lumière de l’agression de l’occupation qui a interrompu la fourniture de carburant, de l’eau et de l’électricité ». Comme il a révélé que « le taux d’occupation des lits d’hôpitaux a atteint 100%, et les consommables médicaux sont sur le point de s’épuiser ».

« Le nombre de personnes déplacées a atteint environ 250 mille personnes, réparties dans 75 centres, et des milliers d’autres qui n’ont pu être dénombrées parce qu’elles se trouvaient chez des parents ou des connaissances », a-t-il poursuivi. « L’occupation a provoqué la destruction de 75 écoles qui ont été bombardées et 3 écoles ont été complètement démolies, causant la mort de 15 personnels éducatifs et d’environ 300 élèves », a-t-il indiqué. Le bilan est encore plus lourd au regard des chiffres égrenés. « 535 bâtiments résidentiels ont été détruits, dont 2 152 unités de démolition totale et 22 300 unités critiques, dont 1 209 unités inhabitables, tandis que 27 sièges du gouvernement ont été détruits. L’occupation a également démoli 10 mosquées et détruit des dizaines de mosquées et lieux de culte, dont 7 anciennes mosquées et églises », a fait valoir le responsable local. « Malgré leur exposition aux bombardements et le manque de capacités, les secouristes travaillent depuis le début de l’agression pour évacuer les martyrs et retirer les blessés des décombres », a-t-il en outre fait savoir.

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa.

L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de plus de 1000 colons et soldats israéliens et la capture d’une centaine d’autres. Israël a réagi sauvagement en ciblant, sans distinction, les civils en bombardant les domiciles résidentiels, les centres médicaux et les mosquées à Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, le nombre des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 1 200 et le nombre des blessés à plus de 5 600.

A signaler que le Hamas avait lancé un appel, mercredi 11 octobre, aux médias occidentaux leur demandant de ne pas s’aligner sur le récit des évènements en cours depuis le lancement de l’opération Déluge d’al-Aqsa véhiculé par les Israéliens. Dans un communiqué de presse, le Hamas a nié avoir ciblé des enfants, appelant les médias occidentaux à enquêter sur l’exactitude des informations qui leur sont fournies.

Aux yeux de la résistance palestinienne, la publication par les médias occidentaux d’informations selon lesquelles il a tué des nourrissons israéliens, les a décapités et qu’il ciblé des civils « constitue une chute médiatique dans une tentative de dissimuler les crimes de l’occupation et ses massacres commis jour et nuit à Gaza, lesquels constituent des crimes de guerre et un génocide en ciblant les civils et en leur coupant l’électricité, l’eau, la nourriture et les fournitures médicales ».

Le mouvement a expliqué que la Résistance islamique et les Brigades al-Qassam œuvrent pour prendre pour cible le système militaire et de sécurité sioniste dans la bataille Déluge d’Al-Aqsa, qui sont des objectifs légitimes, et cherchent en même temps à éviter les civils, comme en témoignent de nombreuses vidéos de terrain, et de nombreux colons qui en ont parlé avec des déclarations vidéo à travers les médias. Une vidéo diffusée par les médias et les réseaux sociaux montrent que les Brigades a-Qassam avaient libéré une femme colon et deux enfants aux frontières de la bande de Gaza.