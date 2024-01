Le sort des Palestiniens s’invite aux meetings de J. Biden : Le génocide mené par Israël dénoncé

Ce n’est pas la première fois que J. Biden, en campagne pour sa réélection en novembre, est ainsi interpellé en public à propos de la guerre israélienne en cours contre Gaza, un sujet très sensible politiquement, mais jamais encore l’un de ses discours n’avait été interrompu aussi fréquemment. Les manifestants criaient des slogans de solidarité avec les Palestiniens de Gaza, territoire assiégé par Israël et en proie à une crise humanitaire majeure.

Au total, une dizaine de personnes ont interpellé le locataire de la Maison Blanche, qui soutient fermement Israël, aux cris, par exemple, de « Que Joe le génocidaire dégage! »

Rappelons que le Hamas a lancé une offensive surprise et massive, samedi 7 octobre, contre les colonies de l’enveloppe de Gaza, en riposte aux agressions israéliennes continues contre le peuple palestinien en Cisjordanie occupée et à la profanation de la mosquée Al-Aqsa. L’opération Déluge d’Al-Aqsa a entrainé la mort de 1400 colons et soldats israéliens et la capture de 200 autres, en vue de les échanger avec les milliers de Palestiniens incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Par contre, les autorités d’occupation, soutenues par les USA, se sont vengées des civils, en bombardant les quartiers résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les mosquées et les églises à Gaza. Plus de 25 000 Palestiniens sont tombés en martyre, dont 75% de femmes et d’enfants, selon le ministère palestinien de la Santé.