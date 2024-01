M. Abbas perd la cote : L’Autorité palestinienne vit sous perfusion

Dans son rapport sur la Palestine intitulé « Équilibre interne du pouvoir et relations palestino-israéliennes: Avant et après le 7 octobre », le Baromètre Arabe a divulgué les résultats de ses sondages réalisés entre le 6 et le 9 septembre, le 28 septembre et le 8 octobre 2023, ainsi qu’entre le 22 novembre et le 2 décembre, auprès d’un échantillon aléatoire de plus de 1.000 adultes lors de chaque enquête, dans environ 120 lieux de résidence en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Al Qods-Est.

Selon le Baromètre Arabe, Marwan Barghouti est le candidat présidentiel le plus populaire. Si les élections avaient eu lieu à la veille de la guerre d’octobre à Gaza, 34% (35% en Cisjordanie et 32% dans la bande de Gaza) l’auraient choisi. Ismaïl Haniyeh, leader du Hamas, aurait été en deuxième position avec 16% (24% dans la bande de Gaza et 11% en Cisjordanie).

Le président actuel, Mahmoud Abbas, recueille 8% (12% dans la bande de Gaza et 6% en Cisjordanie). Le reste du public, soit 40% des répondants (47% en Cisjordanie et 30% dans la bande de Gaza), a décliné de participer aux élections.

En restreignant la distribution des votes à ceux qui participent, M. Barghouti recueille 57% (66% en Cisjordanie et 46% dans la bande de Gaza). I. Haniyeh obtient 27% (21% en Cisjordanie et 34% dans la bande de Gaza), et M. Abbas obtient 14% (10% en Cisjordanie et 18% dans la bande de Gaza).

Environ un mois plus tôt, début septembre, le vote en faveur de M. Barghouti était de seulement 49% (63% en Cisjordanie et 34% dans la bande de Gaza), tandis que 36% (25% en Cisjordanie et 47% dans la bande de Gaza) votaient pour I. Haniyeh et 13% (10% en Cisjordanie et 17% dans la bande de Gaza) pour M. Abbas. En d’autres termes, M. Barghouti est devenu plus populaire et I. Haniyeh moins populaire à la veille de la guerre d’octobre à Gaza.

A la fin de novembre et au début de décembre, le vote en faveur de M. Barghouti a chuté à 47% (55% en Cisjordanie et 35% dans la bande de Gaza), tandis que le vote en faveur d’I. Haniyeh a augmenté de manière significative à 43% (39% en Cisjordanie et 49% dans la bande de Gaza), et le vote en faveur de M. Abbas a diminué pour atteindre 7% (3% en Cisjordanie et 13% dans la bande de Gaza).

Par ailleurs, le Baromètre Arabe a constaté que, juste avant le déclenchement de la guerre du 7 octobre à Gaza, 78% des répondants (85% en Cisjordanie et 67% dans la bande de Gaza) souhaitaient la démission du président M. Abbas. Un mois auparavant, l’enquête avait montré que 79% des personnes interrogées (78% en Cisjordanie et 79% dans la bande de Gaza) réclamaient également la démission du président M. Abbas. La guerre du 7 octobre a accentué cette demande, atteignant 88% (92% en Cisjordanie et 81% dans la bande de Gaza).