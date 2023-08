Le Roi qualifie la situation avec l’Algérie de stable : Et appelle à l’ouverture des frontières fermées depuis 1994

Le Roi a rappelé dans son discours du Trône (https://www.youtube.com/watch?v=8JTWFCwQFBU&t=9s) l’importance de tenir à quatre principes fondamentaux que sont les valeurs de la nation, de l’unité nationale, de la dimension sociale pour consacrer un développement économique qui réalise une justice sociale et territoriale, en plus des bonnes relations avec les pays frères voisins.

Le Souverain a lancé un appel franc à l’amélioration des relations entre le Maroc et l’Algérie jugées « stables ». « Nous affirmons que le Maroc ne sera jamais une source de nuisance » pour le pays voisin, a soutenu le souverain, tout en exprimant son espoir d’un rétablissement des « liens de fraternité » entre les peuples et les dirigeants. « Nous prions le Très-Haut pour un retour à la normale et une réouverture des frontières entre nos deux pays voisins et nos deux peuples frères », a souhaité le Souverain.

A rappeler que les frontières sont fermées depuis 1994 et l’Algérie a rompu ses liens diplomatiques avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d’« actes hostiles ». Une décision « complètement injustifiée », assure constamment Rabat. Le point de friction entre Alger et Rabat s’est cristallisé sur le dossier saharien, le voisin de l’Est soutenant à bras le corps le mouvement séparatiste du Polisario depuis la récupération par le Royaume de ses provinces sahariennes en 1975.

La reconnaissance par Israël de la « souveraineté marocaine » sur le Sahara le 17 juillet a encore amené Alger à fustiger des « manœuvres étrangères ». Dans un communiqué, la diplomatie algérienne a dénoncé « l’harmonie des politiques des occupants, leur complicité dans la violation des lois internationales (…), l’empiètement du droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Jérusalem pour capitale et du peuple sahraoui à l’autodétermination ». En dépit de tout cela, le Souverain nourrit l’espoir, même ténu, de voir le voisin revenir à de meilleurs sentiments à l’endroit du Royaume. Chaque année, le Roi appelle au rapprochement entre les deux pays voisins, fidèle en cela en sa constante démarche « de la main tendue » envers l’Algérie. En novembre 2022, une invitation royale a été adressée au président algérien à venir dialoguer dans le royaume. Invitation sans lendemain, certes, sans pour autant pousser le Royaume à insulter l’avenir.