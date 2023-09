Le Président de la 2ème chambre en Israël : La normalisation prend une autre dimension

Il y a rencontré son homologue jordanien Faysal Akef Al-Fayez, président du Sénat jordanien, ainsi qu’avec Ahmed Safadi, président de la Chambre des représentants. Les entretiens ont porté sur la consolidation de la coopération bilatérale dans divers domaines. A cette occasion, N. Mayara s’est félicité des relations historiques et d’amitié profonde qui existent entre les deux pays, basés sur la solidarité et le respect mutuel, soulignant que cette relation exemplaire tire sa force des liens fraternels unissant les deux Royaumes. Le soutien du Maroc et de la Jordanie apporté à la défense de la question palestinienne a été également abordé. N. Mayara était attendu, mardi, dans les territoires palestiniens de Ramallah et d’Al Qods, où avant d’entamer sa visite en Israël jeudi, il rencontrera notamment Rawhi Fattouh, président du Conseil national palestinien et Mohammad Shtayyeh, Premier ministre de l’Autorité Palestinienne.

La présidence de la Chambre des conseillers, a réaffirmé, dans un communiqué, sa position ferme sur la question palestinienne. En y soulignant son rejet de toute atteinte aux droits légitimes du peuple palestinien et son droit légitime à établir un Etat souverain avec Al Qods comme capitale et ce dans l’esprit de deux Etats vivants côte à côte, en toute sécurité, stabilité pour renforcer la paix, la coexistence, le développement et la prospérité des deux peuples.

Le communiqué a coïncidé avec la fin de la visite menée par E. Mayara au Royaume hachémite et sa participation en sa qualité de Président du Parlement méditerranéen (APM), aux travaux de la 50ème réunion du Bureau du Conseil des ministres où il s’est à l’occasion, entretenu avec Bisher Al-Khasawneh , Premier ministre jordanien et Imed Memmich, ministre jordanien de la Défense.

Le document mentionne également l’invitation du président de la Knesset israélienne, Amir Ohana au président de la Chambre des conseillers. Il est dit que celui-ci sera en visite officielle à la Knesset le 7 septembre 2023 et qu’elle coïncide avec la visite de la délégation de l’APM qu’il préside pour l’exercice biennal 2023-2024. Cette visite d’Etat inédite est une étape diplomatique qui fera d’E. Mayara, le premier dignitaire marocain, et l’un des rares leaders arabo-musulmans, à être accueilli à la Knesset avec tous les égards protocolaires que cela comporte, y compris un tapis rouge et une garde d’honneur.

La visite s’inscrit dans le cadre de « l’exploration des perspectives et les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux institutions législatives et de discuter de divers sujets et questions d’intérêt commun ». Cette initiative, selon un précédent rapport de la Présidence de la Chambre des Conseillers, entre dans le cadre de la volonté commune d’investir et de consolider les acquis parlementaires de l’accord tripartite conjoint, signé entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël en décembre 2020 et vise à renforcer le dynamisme des relations bilatérales entre les parlementaires marocains et israéliens.