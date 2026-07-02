Le MSP chez l’Oncle Sam : Un mémo sur le dossier saharien remis à M. Waltz

Le MSP a rappelé à cette occasion sa position « fondée sur la nécessité d’un compromis ‘sans vainqueurs ni vaincus’, qui garantit la dignité des Sahraouis, leur retour sur leur terre et la préservation de leurs droits en tant qu’habitants originaires du territoire ». Sur la vision américaine du règlement du différend régional et les perspectives de parvenir à une solution définitive, le MSP a indiqué avoir « remis à l’ambassadeur et à ses collaborateurs un mémorandum contenant une analyse approfondie de l’évolution du dossier » du Sahara.

El Hadj Ahmed Barikalla, premier secrétaire du mouvement, était accompagné lors de cette rencontre par Hadja Baboit et Mohamed Lamine Ennafaa, membres de la commission politique, ainsi que Mohamed Cherif, membre du comité central et responsable des relations internationales du MSP.

À l’issue de la réunion, M. Waltz a publié un message sur la plateforme X, confirmant avoir reçu la délégation. L’ambassadeur a décrit les membres du MSP comme « des voix sahraouies engagées pour la paix, le compromis et une solution durable ». Le diplomate US a ajouté que « le monde doit les écouter ». Le MSP a exprimé, dès la fin de l’année dernière, son ambition de participer aux n,égociations sur le dossier du Sahara, menées sous l’égide de l’ONU. Dans une lettre adressée à Staffan de Mistura, en novembre 2025, le premier secrétaire du MSP a soutenu la nécessité de « démocratiser le processus politique pour avancer vers une solution durable » en élargissant « la base des acteurs sahraouis ».

Nul besoin de rappeler que l’initiative du MSP contraste avec l’orientation du front séparatiste. Ce dernier ne se contente pas des déclarations incendiaires à l’encontre du Maroc mais va jusqu’à mener des attaques répétées d’installations civiles sur le territoire marocain, comme cela a été le cas dans la ville de Semara en octobre 2023, en juin 2025, puis en mai 2026. Attaques qui ont généré des condamnations y compris de la part de Washington où des milieux n’hésitent plus, dans les rangs des sénateurs, d’appeler à inscrire le Polisario dans la liste noire US des organisations terroristes.

Adoptée le 31 octobre 2025, la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU a défini les parties prenantes des négociations que sont le Maroc, le Front Polisario, l’Algérie et la Mauritanie. Non inclus, le MSP cherche à défendre une « troisième voie » pour laquelle il a été diabolisé par le Polisario. Le Mouvement avait « salué l’implication des Etats Unis dans la recherche d’une solution au conflit du Sahara occidental », à l’occasion de la visite de Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l’Afrique, à Alger en juillet 2025.