Le Mossad privé de ses agents en Turquie : 15 espions emprisonnés et 8 autres expulsés

Les autorités turques ont appréhendé 34 personnes en début de semaine après avoir mis en garde Israël contre de « graves conséquences » s’il tentait de traquer des membres du Hamas vivant en dehors des Territoires palestiniens, et notamment en Turquie. Le reportage de TRT Haber ne fournit aucun détail sur ce que le tribunal a décidé pour les 11 personnes restantes qui étaient initialement détenues. Dans le cadre de l’enquête menée par l’agence de renseignement MIT et le bureau du procureur d’Istanbul chargé de la lutte contre le terrorisme, la police a effectué des descentes dans huit provinces afin d’arrêter les suspects.

Pour le président turc, qui n’est pas parvenu à jouer un rôle de médiateur entre les Israéliens et le Hamas, Israël est un « Etat terroriste » et le Hamas, un « groupe de moudjahidines ». Depuis le début du conflit entre Israël et le groupe terroriste palestinien du Hamas début octobre, le président turc a multiplié les invectives à l’égard d’Israël. Recep Tayyep Erdogan, qui avait ouvert en 2022 une nouvelle ère dans les relations avec Israël après une décennie de brouille, avait estimé qu’il n’existait « aucune différence» entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et Adolf Hitler.

On impute d’ailleurs au président turc d’avoir discrètement prié des cadres politiques du Hamas vivant en Turquie de quitter le pays.