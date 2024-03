Le chef de la diplomatie iranienne à Djeddah : Un paquet de propositions faites pour soulager la souffrance à Gaza

« L’opposition flagrante et délibérée des USA à toute action du Conseil de sécurité de l’ONU visant à empêcher de nouveaux crimes du régime israélien à Gaza prouve que compter sur les USA pour empêcher le génocide en cours est une illusion, plutôt une plaisanterie diplomatique », a affirmé, mardi 5 mars, le chef de la diplomatie iranienne. « Ils [les États-Unis] sont eux-mêmes complices des crimes du régime israélien, et les larmes de crocodile et certaines prises de position apparemment humanitaires des hommes d’État américains ne changent rien à la réalité », a ajouté.

Le responsable a affirmé que la poursuite et la manière des crimes sans précédent du régime sioniste prouvent que ce régime criminel poursuit délibérément la politique de destruction de la nation palestinienne. La tentative d’attaquer Rafah s’inscrit dans le même cadre, assure-t-il, « même s’il est regrettable que de hauts responsables américains, avec leurs prises de position, donnent pratiquement le feu vert au régime sioniste pour lancer une attaque militaire contre Rafah », a-t-il déploré.

D’après le chef de la diplomatie iranienne, toute coopération économique avec le régime israélien et toute aide financière, militaire ou politique qui lui est fournie, signifie sans nul doute une assistance aux crimes des sionistes, et qui facilite la poursuite de ses actes odieux, y compris le génocide des Palestiniens.

Pour H. Amir Abdollahian, la réunion de l’OCI doit exprimer un appui sans faille à la démarche sud-africaine contre Israël auprès de la CIJ et insister sur l’arrêt complet de toute coopération avec le régime israélien, stipulant en même temps un vaste boycott des produits israéliens. « Les pays islamiques et l’Organisation de la coopération islamique doivent prendre des mesures concrètes décisives et efficaces pour soutenir les Palestiniens », a-t-il poursuivi.

Il a en outre souligné qu’il était désormais évident que l’un des objectifs dangereux des sionistes est de réunir les conditions d’un effondrement social et d’une destruction de l’identité palestinienne de Gaza. « Les récentes décisions du cabinet et de la Knesset du faux régime sioniste contre la formation d’un État palestinien indépendant ont également clairement révélé la nature hideuse de ce régime et ont montré que ce régime est fondamentalement opposé à l’existence d’un État palestinien », a-t-il ajouté. « Nous pensons que le peuple palestinien, en tant que propriétaire originel de cette terre, a le droit de décider de son sort et de son avenir, et qu’aucune partie ne peut lui imposer sa volonté et ses projets politiques de l’extérieure », a encore souligné H. Amir Abdollahian. Tout en assurant que « l’avenir de Gaza et de l’ensemble de la Palestine doit être déterminé par le peuple palestinien dans le cadre d’un accord palestino-palestinien et sans ingérence ni imposition étrangère ».

En outre, contrairement à certains plans proposés concernant l’administration de l’après-guerre à Gaza, il a considéré le droit de la nation palestinienne et des groupes palestiniens de décider et d’agir à cet égard et il a souligné, dans ce contexte, l’importance des négociations palestino-palestiniennes, et du respect des accords qui en résultent. « Nous condamnons fermement les mesures du régime sioniste consistant à séparer le nord de la bande de Gaza de son sud, à utiliser la famine pour évacuer de force les habitants du nord de Gaza, à empêcher les gens de retourner chez eux au centre et au nord et à empêcher l’accès des agences de secours de l’ONU à tous les habitants de Gaza », a-t-il martelé.

Pour terminer, le chef de la diplomatie iranienne a avancé certaines suggestions opérationnelles et efficaces, en tête desquelles figure la nécessité de mettre fin immédiatement au génocide et aux crimes de guerre, d’instaurer un cessez-le-feu permanent et un arrêt immédiat de la guerre, sans oublier l’exigence du retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza, et d’envoyer immédiatement de l’aide humanitaire en quantité requise dans toutes les zones de la bande de Gaza, sans préalable et sans interruption. Cela doit s’accompagne de la mise en place d’un hébergement temporaire pour ceux qui ont perdu leur logement et des hôpitaux et des centres médicaux équipés dans toute la bande de Gaza. Les personnes gravement blessées, en particulier les enfants et les femmes, devraient être transférés hors de la Palestine pour un traitement ultérieur, a-t-il relevé. Avant d’appuyer sur la mesure urgente et tangible, le terminal de Rafah, qui devrait être entièrement rouvert dès que possible avec la coopération du secrétaire général de l’ONU, afin que les conditions nécessaires au démarrage immédiat de la reconstruction de la bande de Gaza puissent être réunies.