J. Harris chez l’ambassadeur algérien à Washington : Jusqu’où ira la coopération algéro-américaine…

Sabri Boukadoum, nouvel ambassadeur algérien accrédité à Washington, s’active dans la capitale fédérale US. Après la réunion du 26 décembre avec les membres de la représentation diplomatique de son pays, il a rencontré, jeudi 4 janvier au siège de l’ambassade, Johsua Harris, secrétaire d’Etat adjoint pour l’Afrique du Nord, alias « Monsieur Sahara » de l’administration Biden.

« Honoré de nous rencontrer et impatient de travailler en étroite collaboration sur nos objectifs communs bilatéraux et régionaux », a écrit le diplomate américain sur la plateforme X. « La réunion a été l’occasion de réaffirmer l’importance de continuer à renforcer les relations bilatérales et d’évoquer plusieurs questions régionales d’intérêt commun », a réagi de son côté S. Boukadoum sur le même réseau social.

J. Harris a effectué une première tournée, en septembre, dans les camps de Tindouf, Alger et Rabat. Le diplomate est revenu, en décembre, dans la région où il a eu des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères du Maroc et l’Algérie, mais sans prendre langue avec le chef du Polisario.

S. Boukadoum, démis de ses fonctions à la tête de la diplomatie algérienne lors du remaniement ministériel du 7 juillet 2021, a été désigné, le 30 octobre 2023, ambassadeur de l’Algérie aux Etats-Unis. Une annonce qui intervenait après la nomination, le 19 octobre, par le roi Mohammed VI de Youssef Amrani, comme nouvel ambassadeur du Maroc à Washington.

A signaler que la rencontre Boukadoum-Harris est intervenue au lendemain d’un nouvel incident qui s’est déroulé non loin du Mur de défense érigé par le Maroc dans le Sahara. On impute à un drone des Forces armées royales (FAR) le ciblage d’éléments suspects non loin de Dakhla.

Le gouvernement mauritanien a confirmé la mort de quatre de ses ressortissants dans la zone tampon du Sahara , selon les médias locaux. « Des orpailleurs ont été visés hors des frontières », a déploré, dans des déclarations à la presse, le ministre du Pétrole et des Mines, porte-parole de l’exécutif. Nani Ould Chrougha a précisé que les missions de l’Etat mauritanien se limitent à « sécuriser l’espace territorial national ». Et de rappeler que le gouvernement mauritanien a mené « des campagnes de sensibilisation au niveau des sociétés d’exploration et des administrations régionales pour l’exploration uniquement sur le territoire du pays ». Le porte-parole a souligné que la Mauritanie « a légalisé toutes les zones où s’activent les orpailleurs », ajoutant que « l’or se trouve sur le territoire mauritanien ».

Quatre orpailleurs mauritaniens ont été liquidés, le week-end dernier, près de la localité de « Gleibat El Foula », située à l’Est du Mur des Sables érigé par les FAR, dans la zone tampon, à environ 150 km à l’Est de Dakhla, relevant de la région Oued Ed-Dahab-Lagouira. Ils étaient à bord de trois véhicules, partis de la ville mauritanienne de Zouerate.