Guerre palestino-israélienne : La diplomatie iranienne en action

Les deux présidents ont réitéré leurs positions de soutien au peuple palestinien face aux crimes israéliens à son encontre, et à sa résistance légitime pour défendre sa juste cause et récupérer ses droits usurpés.

Le Président al-Assad a souligné que ce sont les politiques sionistes qui provoquent l’effusion de sang, soulignant la nécessité d’arrêter les raids israéliens visant les enfants et les femmes.

Ils ont également appelé à une action rapide aux niveaux arabe et islamique pour protéger le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza.

Entretiens entre MBS et Raïssi

Le prince saoudien Mohammad ben Salmane et E. Raïssi ont également discuté de la situation à Gaza. Le dirigeant de facto d’Arabie saoudite a reçu mercredi un appel du dirigeant iranien au cours duquel ils se sont entretenus de « la situation militaire actuelle à Gaza et dans ses environs », a indiqué l’agence de presse officielle saoudienne (SPA). « MBS » a déclaré au président iranien que Riyad « communique avec toutes les parties internationales et régionales pour mettre fin à l’escalade en cours », selon la SPA.

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a également fait état de cet appel, affirmant que les deux hommes avaient discuté de la « nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine ».

Les responsables des deux pays ont convenu donc de la nécessité de mettre fin aux crimes de guerre contre la Palestine occupée, lors du premier appel téléphonique entre les deux parties.

Selon Mohammad Jamshidi, assistant politique de la présidence iranienne, les deux parties ont insisté « sur l’unité islamique », exprimant leur conviction que les « crimes du régime israélien et le feu vert américain provoqueront une insécurité dévastatrice pour le régime et ses partisans ». E. Raïssi a souligné que « l’Iran soutient le peuple palestinien dans sa légitime défense de sa terre et de ses droits », affirmant que « l’entité sioniste et ses partisans sont responsables de la menace à la sécurité régionale » et « ils doivent en assumer la responsabilité ». E. Raïssi a ajouté que « l’équation a changé et provoquer la guerre n’est pas dans l’intérêt des sionistes, et que le peuple palestinien est le vainqueur dans cette arène ».

Auparavant, le président iranien avait eu un appel téléphonique avec Ismail Haniyeh, chef du Bureau politique du Hamas, et Ziad al-Nakhalah, secrétaire général du mouvement du Jihad islamique.