Golani échoue à s’infiltrer au sud Liban : Le Hezbollah veille et riposte…

Dans ses opérations les plus importantes, le Hezbollah a ciblé, avec des armes appropriées, une force militaire israélienne en face du village d’Al-Wazzani, après une surveillance attentive, et a réalisé des dommages directs, incitant les forces d’occupation à tirer des obus fumigènes pour dissimuler l’opération de sauvetage des morts et des blessés par hélicoptère du site de ciblage.

Un déploiement de soldats d’occupation a aussi été ciblé sur le mont Nadhar, outre le traitement du site israélien Al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des missiles. ‏

Le Hezbollah a également ciblé le système de surveillance du site de Mtulla avec des armes appropriées et l’ont touché directement, en plus de viser le site de Jal al-Alam avec un missile Burkan et l’ont touché directement.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que « la résistance a ciblé une force d’occupation israélienne à proximité de la ville libanaise occupée de Ghajar, et des tirs directs ont été lancés depuis le Liban vers une cible militaire israélienne dans la Galilée occidentale ». Il a également rapporté un bombardement israélien avec des bombes au phosphore et des obus d’artillerie contre la ville de Khiam Jatobi Al-Bilad, qui fait également l’objet de nouveaux bombardements d’artillerie.

Les médias israéliens qui évoquent le sort des colons reconnaissent la « difficulté de retourner y vivre » et la difficulté pour l’occupation de rétablir la sécurité dans les colonies.

Lors de sa tournée dans la colonie de Mtula, Idan Avni, correspondant d’Israel Hayom, a rapporté les alertes répétées toutes les quelques minutes, qui l’obligeaient à se réfugier dans les zones désignées à cet effet, en raison du lancement de missiles antichar par le Hezbollah ou du survol de ses drones.

La Résistance islamique au Liban a pris pour cible, dans la nuit de dimanche à lundi, une force israélienne qui tentait de s’infiltrer dans les territoires libanais, à travers la région de la vallée de Qatamoun, en face de la localité de Rmeich au sud-Liban. La Résistance a précisé dans son communiqué que le ciblage avait été effectué à 23h45 avec des missiles qui ont atteint leur cible avec précision.

Le Hezbollah a aussi annoncé avoir visé, vers 24h15, une force israélienne de la Brigade Golani qui tentait de s’infiltrer dans les territoires libanais depuis la région de Khirbet Zarit, en face de la localité libanaise de Ramia, au sud-Liban. Un gros engin explosif a visé la force infiltrée, suivi des tirs d’obus d’artillerie, entrainant des pertes confirmées. Et puis vers 11h00 du matin, un missile anti-blindé a visé la colonie de Margaliot, à la frontière avec le Liban. Les médias israéliens ont fait état d’un mort et de neuf blessés, dont 4 grièvement atteints. Les médias israéliens ont diffusé une vidéo montrant un hélicoptère évacuant les blessés de Margaliot vers l’hôpital Beilinson de Tel Aviv.

La Résistance a en outre révélé, dimanche, avoir tiré des missiles sur un attroupement des soldats de l’occupation sur le mont Nadhar, ainsi que sur le site israélien Al-Sammaqa dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba, entrainant des pertes confirmées dans les rangs des forces d’occupation. ‏ De même, les combattants de la Résistance ont frappé le système de surveillance du site israélien de Metulla avec un missile guidé Fagot qui a atteint sa cible avec précision. Le site de Jal al-Alam a aussi été visé avec un missile Burkan qui l’a atteint directement.

Samedi, c’est un rassemblement de soldats d’occupation, à proximité du site de Jal al-Alam, qui a été visé par des missiles. Des drones d’attaque ont aussi été lancés contre la base de commandement du secteur nouvellement créé dans la caserne Liman de l’occupation israélienne, en Galilée occidentale, au nord de la Palestine occupée.

Le correspondant d’Almanar a déclaré, samedi matin, qu’une voiture à proximité de la ville de Naqoura, au sud du Liban, a été prise pour cible par un drone d’occupation israélien, provoquant des martyrs.

L’occupation poursuit ses attaques contre les villages et les villes libanais, en particulier ceux du sud, en ciblant les banlieues d’Alma Al-Shaab et d’Al-Dhahira.