Forum sino-arabe de Pékin : N. Bourita et W. Yi veulent booster la coopération bilatérale

Les deux ministres ont exploré les opportunités de croissance des échanges économiques et commerciaux, en mettant l’accent sur les potentialités offertes par les métiers mondiaux du Maroc, et en encourageant les investissements chinois dans le Royaume. La Cité Mohammed VI Tanger Tech, lancée dans le sillage du séjour du souverain à Pékin en 2016, est destinée à devenir un centre d’excellence pour les technologies de pointe et les projets industriels de nouvelle génération. C’est dans ce cadre-là que les investissements chinois au Maroc se sont développés, notamment dans les domaines de la mobilité électrique, de l’automobile, des énergies renouvelables et des infrastructures.

L’échange entre les deux responsables a également porté sur la revitalisation des flux touristiques en provenance de la Chine vers le Maroc, notamment grâce à la décision du roi de lever l’obligation de visa pour les citoyens chinois à partir du 1er juin 2016, renforçant les liens culturels et humains entre les deux nations.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant aux avancées réalisées dans le cadre de l’Initiative de la Ceinture et de la Route (BRI), soulignant l’importance de la signature du mémorandum d’entente en 2017 et du plan de mise en œuvre pour la construction conjointe de la BRI en 2022. Comme ils ont réaffirmé leur soutien mutuel, durable et réciproque sur les questions fondamentales touchant aux intérêts essentiels du Royaume du Maroc et de la République Populaire de Chine.