Marhaba 2024 : Marocains et Espagnols mobilisés pour la sécurité de la traversée

Cet événement, qui se déroule jusqu’au 31 mai au large du port de Tanger Med, s’inscrit dans le cadre de l’opération de transit des Marocains résidant à l’étranger. Il mobilise d’importants moyens humains et matériels pour simuler une crise en mer et évaluer la réactivité des équipes d’intervention marocaines, note un communiqué de presse.

Diverses personnalités ont assisté au lancement de SAREX Détroit 2024, parmi lesquelles des représentants des Forces Armées Royales, de la Guardia Civil espagnole et de nombreux experts en sécurité et sauvetage maritime.

L’exercice implique un incendie survenant à bord d’un navire transportant des passagers, nécessitant l’évacuation immédiate de 60 personnes, parmi lesquelles plusieurs sont blessées. Pour faire face à cette situation critique, Marine Royale, Gendarmerie Royale, Forces Royales Air, Protection Civile, Direction Générale de la Sûreté Nationale et Département de la Pêche Maritime se coordonnent en alliant leurs efforts et leurs expertises. Cet exercice met à l’épreuve les procédures de gestion des opérations complexes de recherche et de sauvetage à grande échelle, telles que recommandées par l’Organisation Maritime Internationale et l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.

La participation active de l’Espagne à SAREX Détroit 2024, avec le déploiement d’importants moyens aériens et maritimes, démontre l’engagement mutuel du Maroc et de l’Espagne à garantir la sécurité en mer, conforme aux accords internationaux.