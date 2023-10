Finances Publiques : Le déficit budgétaire s’enfonce

Cette situation découle de l’amélioration des recettes ordinaires de +5,3% à 235,4 Mrds DH, en partie conséquence de l’augmentation de +2,1% des recettes fiscales à 203,2 Mrds DH ainsi que du bond de +31,4% des recettes non fiscales à 32,1 Mrds DH, et de la hausse de +5,6% des dépenses ordinaires pour s’établir à 229,2 Mrds DH, résultant notamment de la baisse des dépenses de compensation de -26,1% à 20,6 Mrds DH, de l’accroissement de +14,9% des intérêts de la dette à 27,7 Mrds DH et de la progression des dépenses en biens et services de +9,9% à 174,2 Mrds DH.

Tenant compte d’une hausse de +24,3% des investissements à 69,2 Mrds DH et du solde positif de 26,8 Mrds DH dégagé par les Comptes Spéciaux du Trésor -CST- et celui des services de l’Etat gérés de manière autonome -SEGMA- de 958 MDH, le déficit budgétaire s’est creusé pour s‘établir à -35,1 Mrds DH contre un déficit de -8,5 Mrds DH à fin septembre 2022. En couverture de ce déficit, le Trésor a fait appel aux adjudications pour un montant net de 37,6 Mrds DH contre 15,2 Mrds DH un an auparavant.

La structure du financement intérieur laisse également apparaître une hausse des dépôts au Trésor de +3,8 Mrds DH et une ponction sur les disponibilités du Trésor auprès de BANK AL-MAGHRIB pour 1,5 Mrd DH contre une ponction de 1,5 Mrd DHà fin septembre 2022. Au volet du financement extérieur, les remboursements du principal de la dette extérieure ont atteint 7,7 Mrds DH à fin septembre 2023 tandis que les tirages se sont fixés à 38,6 Mrds DH, dont 26,1 Mrds DH auprès du marché international et 7,4 Mrds DH auprès de la BIRD.