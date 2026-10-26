« Après deux années de chaos, de cruauté, de corruption et d’incompétence jamais vus à l’ère moderne, vous avez une chance de dire : +Ça suffit. Nous votons pour le changement ici dans l’Ohio+ », a-t-il déclaré à Cleveland.

Le démocrate de 65 ans a critiqué vertement son successeur à la Maison Blanche, dont le gouvernement est selon lui directement responsable de la hausse du coût de la vie. « Le président actuel a choisi de prendre une série de mauvaises décisions. Surtout, il a décidé de déclencher une guerre inutile, que personne n’a demandée », a-t-il asséné.

Estimant que « l’Iran dispose désormais d’un droit de veto sur le détroit d’Ormuz », il a souligné que la guerre avec l’Iran avait épuisé les stocks de missiles américains et fait grimper les prix du pétrole, du diesel et de l’essence. « La guerre contre l’Iran est à l’origine de la hausse des prix du pétrole, du diesel et de l’essence, ainsi que des prix de presque tout le reste », a-t-il fait remarquer.

B. Obama a exhorté les électeurs à glisser leur bulletin dans l’urne dès que possible, puisque le vote par anticipation est déjà ouvert dans cet État industriel du nord. « Ne procrastinez pas, ne vous dérobez pas », a lancé Barack Obama.

L’ex-président conserve une popularité certaine auprès de la base démocrate, qu’il s’attache à utiliser en soutien aux candidats de son parti pour les élections décisives à venir.

Dans l’Ohio, l’ex-sénateur démocrate Sherrod Brown va tenter de signer son retour face au sénateur républicain sortant Jon Husted, tandis que le poste de gouverneur sera disputé entre la démocrate Amy Acton et le républicain Vivek Ramaswamy, ex-candidat aux primaires pour la présidentielle de 2024. Les sondages donnent une légère avance aux démocrates dans ces deux scrutins, mais les résultats s’annoncent serrés.

Au coude à coude

Après Cleveland, B. Obama était attendu, dans la soirée, dans le nord et le Michigan, pour un meeting à Detroit aux côtés d’Abdul El-Sayed, candidat démocrate au Sénat. Dans cette ville à l’importante population afro-américaine, le premier président noir de l’histoire des États-Unis a été appelé en renfort pour mobiliser l’électorat en faveur de ce médecin épidémiologiste de 41 ans.

Alors que les deux sièges de sénateur du Michigan sont tenus actuellement par des démocrates, A. El-Sayed, issu de l’aile gauche du parti, fait face à des sondages le mettant au coude à coude avec le républicain Mike Rogers.

« Obama a été un président grossièrement incompétent ! », a réagi D. Trump dimanche sur son réseau Truth Social. « Il a versé des milliards de dollars à l’Iran et lui a ouvert la voie vers l’arme nucléaire », a-t-il affirmé, en référence à un accord signé entre Washington et Téhéran en 2015, lorsque M. Obama était président, qui allégeait des sanctions visant l’Iran, en échange d’une réduction drastique de ses activités nucléaires. Lors de son premier mandat, D. Trump s’est retiré de cet accord et a imposé des sanctions, y compris contre les pays qui achetaient du pétrole iranien.