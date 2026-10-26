Tension persistante entre Téhéran et Washington : Les représentants du « Pacte de la Mecque » en Iran

Revenant sur les récents engagements en mer, le haut responsable militaire a affirmé que l’armée iranienne avait anticipé l’offensive adverse « 12 à 15 heures avant qu’elle ne se produise », permettant la dispersion préalable des équipements et le redéploiement tactique des unités de missiles et de drones. Il a par ailleurs confirmé que l’attaque menée par un sous-marin américain contre le destroyer iranien Dena « n’est pas restée sans réponse ». S’appuyant sur l’intégration de l’intelligence artificielle et le développement des technologies de drones, l’amiral iranien a martelé que les forces américaines et israéliennes ont été empêchées d’approcher des côtes ou de pénétrer dans les eaux territoriales iraniennes, mettant en garde contre toute nouvelle tentative : « Si des navires américains tentent d’entrer dans nos eaux territoriales, nous leur infligerons de lourds dégâts par une opération combinée et d’envergure. »

L’UKMTO a par ailleurs annoncé qu’un pétrolier naviguant vers le large a été frappé par un projectile d’origine inconnue, entraînant l’immobilisation du navire.

Sur un autre plan, Ali Bagheri Kani, secrétaire adjoint du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a annoncé que de hauts responsables d’Arabie saoudite, du Pakistan et de Turquie étaient attendus à Téhéran pour participer à une réunion conjointe. La rencontre vise à renforcer la sécurité régionale, à examiner les moyens de garantir la sécurité du Moyen-Orient par ses propres pays et à tirer parti de l’expérience défensive iranienne. Le prince Khaled ben Salmane, ministre saoudien de la Défense, le général Asim Munir, chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général Asim Munir, et Ibrahim Kalın, chef des renseignements turcs, se sont réunis avec le général de division Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, pour se concerter sur les enjeux sécuritaires régionaux.

A. Bagheri Kani a souligné que l’objectif de cette rencontre est de promouvoir le principe selon lequel les pays de la région doivent assurer la responsabilité de leur propre sécurité, tout en tirant profit de l’expérience de l’Iran lors de la « troisième guerre imposée », estimant que le modèle de défense iranien, fondé sur les capacités internes et locales, a prouvé son efficacité en matière de sécurité nationale. Il a affirmé que la politique stratégique de la République islamique d’Iran repose sur le fait que les États de la région doivent garantir eux-mêmes la sécurité régionale, avertissant que toute ingérence ou influence extérieure, menée par les États-Unis, ainsi que le rôle du régime sioniste, ne ferait que déstabiliser la région. Il a ajouté que la réunion quadripartite de Téhéran pourrait constituer une étape concrète et majeure vers l’édification d’un système de sécurité régionale autonome.

Considérant cette vision comme le fruit du succès du peuple iranien et de ses forces armées lors de la « troisième guerre imposée », il a exprimé l’espoir qu’elle contribue à instaurer la stabilité et la paix en Asie de l’Ouest. A. Bagheri Kani a en outre indiqué que le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général A. Munir, s’était rendu à Téhéran la semaine dernière et avait informé le général M. Rezaï, lors de leur entretien, de la décision des hauts dirigeants d’Arabie saoudite, de Turquie et du Pakistan de se rendre dans la capitale iranienne pour y tenir cette réunion conjointe.

Esmaeil Baghaei, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a indiqué de son côté que la réunion tenue à Téhéran avec les membres de l’Accord de La Mecque abordera des dossiers majeurs tels que les politiques expansionnistes d’Israël, la situation au Liban et la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. Il a ajouté que « l’initiative d’organiser cette rencontre a été formulée lors de la visite d’Asim Munir à Téhéran et a reçu notre approbation », estimant que « la réunion quadripartite constitue un pas vers la coopération autour de mécanismes de sécurité régionale fondés sur des intérêts communs ». Il a aussi rappelé qu’une délégation qatarie s’est rendue à Téhéran dimanche dans le cadre des consultations suivies avec les pays de la région et au titre de la médiation menée par le Qatar.

Efforts de désescalade

Dans un contexte similaire, l’agence turque Anadolu a rapporté que des délégations des pays de l’Alliance de La Mecque ont mené des discussions lundi à Téhéran, dans le cadre des efforts visant la désescalade et le soutien aux médiations entre les États-Unis et l’Iran. De son côté, la chaîne officielle saoudienne Al-Ekhbariya a indiqué que le ministre saoudien de la Défense préside la délégation du Royaume lors de cette visite à Téhéran et précisé qu’une réunion entre les États de l’Alliance de La Mecque et l’Iran a réaffirmé « le rôle pivot des pays de l’Accord de La Mecque dans le maintien de la sécurité et de la stabilité régionales, ainsi que leur engagement à œuvrer aux côtés de l’ensemble des nations de la région pour y parvenir ».

Selon la même source, cette visite s’inscrit dans le cadre des initiatives de l’Alliance « pour apaiser les tensions entre les parties à la crise actuelle, encourager le dialogue et les issues diplomatiques, et soutenir les efforts de médiation entrepris par le Qatar et le Pakistan ».

Ces pourparlers constituent le premier contact de haut niveau entre l’Iran et les trois pays signataires de l’Accord de défense conjointe de La Mecque en août, depuis que la guerre, qui a débuté par une agression américano-israélienne contre l’Iran, s’est étendue à l’Arabie saoudite et au Yémen.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré que cette visite s’inscrivait dans le cadre des efforts visant à « réduire les tensions » et à « encourager le dialogue et les solutions diplomatiques ». Dans un communiqué, il a souligné l’importance d’ouvrir des canaux de négociation « afin d’éviter une nouvelle escalade militaire dans la région ».

La diplomatie iranienne a annoncé que son chef, Abbas Araghchi, et M. Rezaei, ont participé à une réunion entre le président iranien Massoud Pezeshkian et des représentants des trois pays. I Baghaï, avait annoncé que les discussions porteraient notamment sur « les politiques expansionnistes d’Israël, l’évolution de la situation dans les territoires palestiniens et au Liban, ainsi que sur les conséquences de toute action militaire américaine et israélienne contre l’Iran ». Il a ajouté que cette réunion, dont l’idée avait été évoquée lors de la visite de A. Munir à Téhéran la semaine dernière, pourrait constituer un premier pas vers la mise en place de mécanismes de sécurité régionaux.

Un haut responsable de la sécurité pakistanaise a déclaré que la réunion de Téhéran porte sur la mise en place d’un réseau régional de non-agression, ajoutant que l’ordre du jour comprend également des pourparlers américano-iraniens, des attaques des forces armées yéménites contre l’Arabie saoudite et le détroit d’Ormuz, ainsi que le blocus américain des ports iraniens.

Un responsable iranien a assuré à l’agence Reuters que la réunion du jour n’abordera pas le programme nucléaire iranien, précisant que cette question ne serait pas soulevée avant que Téhéran n’ait satisfait à ses exigences de fin de guerre. Ces conditions incluent la levée du blocus américain des ports iraniens et des sanctions sur les exportations de pétrole iranien. L’Iran dit s’être accordé avec la Turquie, le Pakistan et l’Arabie saoudite pour continuer les discussions.