Riyad multiplie les raids contre le Yémen : Sanaa riposte en ciblant l’Arabie et ses assets au Yémen

Le général Yahya Saree, porte-parole des forces armées yéménites à Sanaa, a annoncé lundi l’exécution d’une opération d’envergure ciblant les stations de pompage de pétrole brut qui s’étendent de l’est à l’ouest de l’Arabie saoudite, à l’aide de plusieurs drones, affirmant que les frappes ont été précises. Il a précisé, dans un communiqué, que les forces armées ont également ciblé l’aéroport international Roi-Khaled dans la capitale saoudienne, Riyad, au moyen d’un missile balistique, confirmant un impact direct.

Dans le même cadre, il a révélé que les forces yéménites ont ciblé avec des missiles balistiques les rassemblements saoudiens ainsi que leurs dépôts d’armes dans les gouvernorats d’Aden et de Lahij, faisant état de frappes d’une grande précision. Il a souligné que cette opération militaire a fait des dizaines de morts et de blessés dans leurs rangs, entraînant la destruction et l’incendie de plusieurs véhicules et dépôts d’armes appartenant à ces rassemblements supervisés par l’officier saoudien Badr Al-Harbi.

Ces développements interviennent alors que les forces armées yéménites avaient déjà annoncé, dimanche, l’exécution de trois opérations militaires d’envergure via des dizaines de missiles balistiques visant divers sites en Arabie saoudite. Selon le commandement yéménite, ces actions s’inscrivent « en riposte à l’agression saoudienne et aux massacres ayant fait des dizaines de martyrs et de blessés, majoritairement des femmes et des enfants, à Sanaa et dans d’autres gouvernorats du pays ».

Par ailleurs, le Média de guerre yéménite a diffusé des images montrant des frappes ciblées contre des rassemblements appartenant aux forces saoudiennes ainsi que la destruction de plusieurs de leurs véhicules sur le front d’Al-Falaiha et d’Al-Radha, au sud de Ma’rib, un secteur supervisé par l’officier saoudien, le général de brigade Fares Al-Shammari.

De nouvelles explosions avaient secoué Riyad dimanche après des messages d’alerte des autorités saoudiennes. Dimanche matin, trois explosions ont été entendues, a constaté un journaliste de l’AFP dans la capitale. Auparavant, des messages d’alerte ont été envoyés par téléphone aux habitants pour les mettre en garde contre « une menace aérienne » et les appelant à se mettre à l’abri. Samedi soir, le porte-parole des forces yéménites avaient fait état de « sept opérations militaires aux missiles balistiques et drones ». Il a indiqué qu’elles ont visé à deux reprises l’aéroport de King Khalid à Riyad, la compagnie Aramco à Yanbu, la raffinerie Rabigh à l’ouest du royaume, des stations de pompage de pétrole brut et l’oléoduc Est-ouest, l’aeroport King Fahd à Damam, l’aéroport de Najran et la base aérienne Khamis Mushait. Y. Saree a démenti catégoriquement le ciblage des deux villes saintes de la Mecque et Médine.

Ces opérations font suite à « l’agression saoudienne contre le Yémen, qui a mené 100 raids aériens au cours des dernières 24 heures contre des sites civils dans la capitale Sanaa et les gouvernorats libérés, faisant des dizaines de martyrs et de blessés », selon le général de brigade Saree. Et de préciser que le nombre total de frappes saoudiennes sur le Yémen depuis le début de l’escalade a atteint 3 123 raids aériens et attaques de missiles.

Samedi, le ministère de la Santé à Sanaa a annoncé un bilan initial de 21 martyrs et blessés parmi ses citoyens, suite à des frappes aériennes saoudiennes contre une maison dans la capitale Sanaa et une cimenterie dans le gouvernorat.

Selon Y. Saree, les opérations des forces de Sanaa en profondeur en Arabie saoudite, se poursuivront imposant l’équation « blocus contre blocus et escalade contre escalade », et ciblant les renforcements de troupes affiliés à l’Arabie saoudite, jusqu’à ce que l’agression soit stoppée et le blocus imposé au Yémen depuis 2015 levé.

Dimanche, le porte-parole des forces de Sanaa a de nouveau mis en garde le secteur aérien « contre l’utilisation de l’aéroport King Khalid de Riyad, étant donné qu’il n’est pas sûr et sert de cible militaire à nos forces », a-t-il écrit dans un communiqué. Selon l’AFP, l’aéroport avait annoncé samedi la reprise des vols pour dimanche, après deux semaines de fermeture. Et un avion de passagers de la compagnie Saudia a décollé de l’aéroport dimanche matin pour rejoindre Djeddah, ville saoudienne au bord de la mer Rouge, d’après le site de suivi du trafic aérien FlightRadar24. « Le régime saoudien devra assumer les conséquences de toute activité à l’aéroport, ainsi que de toute répercussion en résultant », a averti Y. Saree.

En Arabie saoudite, la coalition avait de son côté annoncé avoir intercepté samedi trois missiles balistiques visant Riyad, et, dans l’ouest du royaume, les villes de Taïf et Yanbu, terminal pétrolier majeur sur la mer Rouge, ainsi qu’un drone dans une province orientale, selon l’AFP.