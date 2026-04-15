Dumping sur les tôles d’acier laminé : Les exportations égyptiennes dans le viseur

Les importations égyptiennes de tôles d’acier laminées à froid sont dans le viseur de Rabat. Dans un avis public actant la détermination finale de l’enquête antidumping, le ministère de l’Industrie et du Commerce conclut à l’existence de pratiques de dumping ayant contribué à fragiliser la branche de production nationale.

Ouverte en octobre 2024, l’enquête porte sur des tôles laminées à froid définies comme des produits plats, présentés sous forme de bobines enroulées ou coupées, non plaquées ni revêtues. Ces produits sont utilisés dans plusieurs segments industriels, notamment le bâtiment (tubes, profilés, charpente métallique), l’électroménager, les équipements de climatisation et de ventilation, ainsi que l’emballage métallique. L’avis identifie en outre une série de positions tarifaires du système harmonisé couvrant ces produits, permettant de délimiter précisément le champ de l’analyse.

Sur la période examinée, les importations en provenance d’Égypte ont progressé de manière significative, aussi bien en volume qu’en part de marché. Le ministère relève, en parallèle, l’existence de capacités de production excédentaires chez les exportateurs, associées à des stocks disponibles, ce qui a renforcé la pression sur le marché marocain. Face à ces flux à bas prix, plusieurs indicateurs économiques et financiers de la branche nationale se sont dégradés, traduisant une perte de compétitivité.

L’enquête établit un lien direct entre ces importations et la situation de vulnérabilité de la production locale. Les autorités considèrent que l’accroissement des flux en dumping constitue la cause principale de la menace de dommage important, écartant le rôle déterminant d’autres facteurs. Cette conclusion fonde juridiquement le recours à une mesure de défense commerciale.

Après avis de la Commission de surveillance des importations réunie le 10 avril 2026, le ministère s’oriente vers l’application d’un droit antidumping définitif différencié. Le taux proposé est fixé à 60,40% pour le groupe Kandil Steel et ses entités liées, et à 84,39% pour les autres producteurs et exportateurs égyptiens.

Le document précise enfin que l’enquête, clôturée ce lundi 13 avril, a été conduite conformément aux dispositions de la loi n°15-09 relative aux mesures de défense commerciale et de ses textes d’application, encadrant les procédures antidumping au Maroc. Cette base juridique structure l’ensemble de l’analyse, depuis l’ouverture de l’enquête jusqu’à la détermination finale des pratiques constatées.

Il est à rappeler que l’ouverture de cette procédure faisait suite à une requête déposée par Maghreb Steel, unique producteur local de ce type de tôles, qui dénonçait une hausse rapide des importations égyptiennes à bas prix. Selon les éléments transmis, ces flux avaient fortement progressé depuis 2022, avec un impact direct sur les ventes et la rentabilité de l’industriel. Les conclusions rendues publiques viennent ainsi clore une séquence engagée il y a plus d’un an, en validant l’existence de pratiques de dumping et leurs effets sur le marché national.