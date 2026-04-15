Industrie de défense : Delair atterrit à Rabat

Basée à Toulouse, l’entreprise ambitionne de faire de Rabat un centre stratégique pour ses opérations à travers l’Afrique. Sous la direction de Bastien Mancini, Delair emploie 250 personnes et vise un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros d’ici 2026.

Depuis le début des années 2010, Delair a étendu ses activités en Afrique. En 2019, elle a exporté son drone DT-26 aux forces nationales d’intervention et de sécurité du Niger. Depuis, elle a élargi sa clientèle à la Côte d’Ivoire pour la surveillance des frontières et la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’au Nigeria et au Tchad au sein de la force multinationale autour du lac Tchad, ainsi qu’à la Mauritanie et le Bénin avec le modèle DT-46.