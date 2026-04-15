Forfaits mobiles gratuits : Maroc Telecom met en garde contre des offres frauduleuses

L’opérateur historique a expliqué dans un communiqué que plusieurs sites et pages web proposent d’offrir des abonnements gratuits pour des numéros débutant par 0661. Maroc Telecom insiste sur le caractère frauduleux et rappelle que ses offres officielles ne sont disponibles que sur son site internet : www.iam.ma.

L’entreprise demande à ses clients à faire preuve de vigilance face aux promotions en ligne, soulignant l’importance de vérifier la source de ces offres pour éviter les arnaques et les fraudes. Elle met également en garde contre le risque de divulguer des informations personnelles ou bancaires sur des plateformes non sécurisées, insistant que la protection des données de ses clients est une priorité absolue.

Maroc Telecom conclut en précisant que son site officiel, ainsi que son réseau d’agences à travers le pays, demeurent les seuls canaux fiables pour accéder à ses services et informations.