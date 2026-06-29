Home MarocSouverainetéSahara marocainDossier saharienDossier saharien : M. Boulos n’a pas été limogé !
Dossier saharienMarocSouveraineté

Dossier saharien : M. Boulos n’a pas été limogé !

by Perspectives Med
written by Perspectives Med 0 comments
Dossier saharien : M. Boulos n’a pas été limogé !

« Certains médias propagent l’idée infondée selon laquelle je viserais un poste d’ambassadeur aux Émirats arabes unis », a déclaré le gendre de Donald Trump sur X.  « Je suis toujours à mon poste. C’est un honneur de servir le président Trump en tant que conseiller principal et de participer à la mise en œuvre de ses initiatives de paix en Afrique et dans le monde arabe. Je suis pleinement engagé dans cette mission, travaillant à résoudre les conflits, sauver des vies et promouvoir la prospérité dans de nombreuses régions », a encore fait savoir M. Boulos.  Ces rumeurs reposent « sur des spéculations infondées ou des mensonges délibérés. Ces allégations sont totalement fausses », a-t-il encore dénoncé.

A signaler qu’es qualité de principal médiateur de l’administration Trump sur le dossier du Sahara, M. Boulos a multiplié les échanges avec Abdelmadjid Tebboune, président algérien, que ce soit par téléphone ou lors de ses déplacements à Alger, pour l’inciter à participer aux discussions sur le Sahara en tant que partie prenante, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025.

You may also like

Anefgou proteste encore contre l’isolement : Une marche des « Lions de l’Atlas »...

Hispanité des Sahraouis : Le gouvernement espagnol accepte sous conditions

Rentrée universitaire : La tension reprend de plus belle

Retour à GMT : Pas de guerre entre « maitres des horloges »

Nucléaire : Le Maroc accède à la présidence de l’AFCONE

Défense : La stratégie du Pentagone pour le Maroc

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.