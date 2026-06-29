Dossier saharien : M. Boulos n’a pas été limogé !

« Certains médias propagent l’idée infondée selon laquelle je viserais un poste d’ambassadeur aux Émirats arabes unis », a déclaré le gendre de Donald Trump sur X. « Je suis toujours à mon poste. C’est un honneur de servir le président Trump en tant que conseiller principal et de participer à la mise en œuvre de ses initiatives de paix en Afrique et dans le monde arabe. Je suis pleinement engagé dans cette mission, travaillant à résoudre les conflits, sauver des vies et promouvoir la prospérité dans de nombreuses régions », a encore fait savoir M. Boulos. Ces rumeurs reposent « sur des spéculations infondées ou des mensonges délibérés. Ces allégations sont totalement fausses », a-t-il encore dénoncé.

A signaler qu’es qualité de principal médiateur de l’administration Trump sur le dossier du Sahara, M. Boulos a multiplié les échanges avec Abdelmadjid Tebboune, président algérien, que ce soit par téléphone ou lors de ses déplacements à Alger, pour l’inciter à participer aux discussions sur le Sahara en tant que partie prenante, conformément à la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée le 31 octobre 2025.