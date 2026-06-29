Anefgou proteste encore contre l’isolement : Une marche des « Lions de l’Atlas » …

Avant la saison du grand froid, les habitants du Haut Atlas ont choisi de monter au créneau pour dénoncer la marginalisation dans laquelle ils sont maintenus. Les habitants d’une dizaine de douars ont organisé une marche vers le siège de la province pour être, une fois de plus, écoutés par le gouverneur de la région. Une démarche contrariée par la présence des forces de l’ordre déployées dans la zone. En tête des listes des revendications exprimées par les habitants d’Anefgou, la construction d’une route en bonne et due forme. Une voie de communication qui faciliterait la vie aux villageois isolés qui endurent les aléas climatiques, en particulier lors des périodes de grand froid. Au-delà de la voie de communication salutaire exigée de la part des autorités, les promesses faites naguère n’ayant pas été honorées, les villageois qui s’estiment lésés par le développement inégal des territoires expriment aussi une demande pressante quant à la couverture télécom de la région. Non couverte par le réseau téléphonique, la zone s’englue davantage dans son isolement.

Un appel du pied est ainsi fait non seulement au ministère de l’Intérieur, lequel assure disposer d’une stratégie et de moyens financiers pour rétablir le déséquilibre en matière de développement entre régions, mais aussi à celui de l’Equipement. Nul besoin de rappeler à ce sujet que les attentes des villageois ont trop duré pour être écartés de l’effort de développement programmé. Et que la communication avec les citoyens relève plus de la vertu que de la corvée à traiter soit par le dédain, soit par les atermoiements. Les veilleurs sur l’écosystème montagnard méritent mieux que les rodomontades habituelles. A moins que ces Lions de l’Atlas passent au second plan…