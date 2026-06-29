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Mondial 2026 : Vitalité du football africain

by Perspectives Med
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Mondial 2026 : Vitalité du football africain

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 s’est achevée dans la nuit de samedi à dimanche, ouvrant la voie aux 16es de finale qui se disputeront du 28 juin au 4 juillet. Si plusieurs favoris ont confirmé leur statut, le principal enseignement de ce premier tour reste la performance exceptionnelle des sélections africaines.

Pour la première fois de l’histoire du tournoi, neuf des dix représentants africains engagés ont décroché leur qualification pour la phase à élimination directe. Seule la Tunisie a quitté prématurément la compétition, tandis que le Maroc, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Égypte, l’Algérie, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo poursuivent leur parcours.

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