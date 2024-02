Dossier saharien : Intrigant déplacement de S. de Mistura à Pretoria

Sollicitée par les médias sur l’objectif de la visite de De Mistura en Afrique du sud, N. Pandor s’est contentée de signaler, lors d’un point de presse, que « la discussion était utile » marquée qui plus est par l’examen « de quelques approches se rapportant au Sahara occidental », a souligné la ministre des Affaires étrangères. La responsable s’est excusée de ne pas s’étaler sur le sujet en assurant que « ce sont des questions confidentielles ». Mais a assuré qu’elle a besoin de temps pour apporter une réponse aux « propositions ».

Le jour même, Candith Mashego-Dlamini, vice-ministre des Affaires étrangères, s’est réunie, avec Mohamed Yaslem Beissat, représentant du Polisario à Pretoria. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur « les moyens de renforcer les relations bilatérales » et « l’examen des derniers développements et évolutions de la question du Sahara occidental, aux niveaux régional et international », a rapporté l’agence de presse du mouvement séparatiste.

Le déplacement de S. de Mistura en Afrique du Sud, a été annoncé en début de semaine par l’ONU. « M. Staffan de Mistura, est en route pour l’Afrique du Sud, à l’invitation de son gouvernement, pour prendre part à des réunions, ce mercredi, avec de hauts responsables sud-africains afin de discuter de la question du Sahara occidental », a indiqué Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, au début de son point de presse du lundi 30 janvier. Les propositions de règlement du conflit au Sahara, élaborées par les Nations unies ou les Etats-Unis, étaient habituellement présentées à l’Algérie, le principal allié du Polisario. Le saut effectué à Pretoria par S. de Mistura a de quoi attiser l’ire de la diplomatie marocaine. Rabat, rappelle-t-on, a déjà condamné, dans une lettre adressée en mars 2023 au patron de l’ONU, l’« aveugle soutien idéologique » de Pretoria au Polisario. « Le Royaume du Maroc regrette profondément que l’Afrique du Sud se prête, une fois encore, au rôle de facteur d’un groupe séparatiste armé, dont les connexions avec le terrorisme au Sahel sont avérées », avait alors dénoncé le Maroc dans son message à Antonio Guterres.