Dossier saharien : Agitations à Londres après le départ de K. Starmer

Les alliés du Polisario au Parlement britannique réclament de Londres d’« user de son influence au Conseil de sécurité des Nations unies pour promouvoir des progrès concrets et significatifs en vue de la tenue du référendum sur l’autodétermination du Sahara occidental, promis de longue date ». Dans leur proposition, ils « exigent du gouvernement britannique à réaffirmer sa reconnaissance du droit à l’autodétermination des Sahraouis » et appellent « la compagnie aérienne Ryanair à cesser de tirer profit du tourisme » au Sahara et « à ne plus considérer certaines destinations» de la région « comme faisant partie du Maroc, conformément aux normes de l’Autorité des normes publicitaires et au droit international ».

Les vols vers les villes du Sahara font actuellement l’objet d’une campagne de dénigrement menée en Europe par des médias et des associations proches du Polisario.

Déposée cette semaine, la motion « exprime sa préoccupation face à l’occupation continue par le Maroc et aux nombreuses violations des droits de l’homme documentées au Sahara occidental ». Le texte a recueilli 12 signatures, dont six de députés travaillistes. En revanche, Andy Burnham, considéré comme l’un des principaux prétendants à la succession de K.Starmer à la tête du gouvernement, ne figure pas parmi les signataires.

Cette initiative rappelle une autre lancée en décembre 2020 par le député indépendant Jeremy Corbyn, ancien chef du Parti travailliste, avant sa suspension. Sa motion, qui avait alors recueilli 39 signatures à la Chambre des communes, demandait au gouvernement britannique, dirigé à l’époque par le conservateur Boris Johnson, de « reconnaître le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à redoubler d’efforts au Conseil de sécurité des Nations unies pour organiser un référendum au Sahara occidental ». Proposition intervenue quelques jours seulement après la décision du président américain Donald Trump, annoncée le 10 décembre 2020, de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

C’est sous le gouvernement de K. Starmer que Londres a officiellement annoncé, le 1er juillet 2025, son soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara. Position maintenue malgré les pressions exercées par l’aile gauche du Parti travailliste, traditionnellement proche du Polisario, comme en témoignent les nombreuses questions écrites adressées par ses élus à l’ancien exécutif sur la question du Sahara. Rabat compte, depuis janvier 2025, son groupe d’amis au sein du Parti travailliste. Le « Labour Friends of Morocco » est présidé par le député Joe Powell.