Deuxième fournisseur d’armes à l’Ukraine : Berlin refuse toujours la livraison des missiles Taurus

L’Ukraine a demandé fin mai à l’Allemagne de lui fournir des missiles de croisière air-sol Taurus d’une portée de 500 km, mais le gouvernement allemand a pour l’instant rejeté la demande.

B. Pistorius a déclaré que les inquiétudes concernant l’envoi de missiles « à longue portée » en Ukraine sont « claires ». « Nos alliés américains ne livrent pas non plus ces missiles de croisière », a-t-il encore précisé.

Après quelques hésitations au début de l’opération militaire en Ukraine, l’Allemagne a encore renforcé son soutien à l’Ukraine, et elle est désormais le deuxième fournisseur d’aide militaire à Kiev après les États-Unis. Mais Berlin s’oppose toujours à l’envoi d’armes à Kiev, qui pourraient atteindre l’intérieur de la Russie, qui possède des armes nucléaires, ce qui pourrait étendre la zone de conflit militaire direct.

B. Pistorius a souligné que l’Allemagne joue un rôle « de premier plan » dans l’aide à l’Ukraine « dans les domaines de la défense aérienne, de la formation, de l’ingénierie et des véhicules blindés ». « C’est notre plus haute priorité », a-t-il ajouté, notant qu’il ne voyait pas « l’urgence de prendre une décision » sur le système d’arme suédo-allemand Taurus.

La France a annoncé le mois dernier qu’elle se joindrait à la Grande-Bretagne pour fournir à l’Ukraine des missiles SCALP/Storm Shadow, qui ont une portée de plus de 250 kilomètres.

La Bundeswehr peu « sexy »

L’armée allemande ne parvient pas à recruter suffisamment de personnel, alors que le pays a lancé une vaste modernisation de sa défense depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a déploré le 2 juillet le ministre de la Défense. « Tout le monde parle du manque de personnel à la Bundeswehr […] Cette année, nous avons 7% de candidats en moins par rapport à l’année précédente », a souligné le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius le 2 août, lors d’une conférence de presse dans un centre de recrutement de l’armée à Stuttgart (ouest). Et pendant la formation des candidats, « nous avons un taux d’abandon de 30% », a-t-il poursuivi.

Après plusieurs décennies de sous-investissement, le chancelier Olaf Scholz a mis en place un fonds spécial de 100 milliards d’euros, quelques jours après le début de la guerre en Ukraine en février 2022, pour moderniser l’armée allemande. Mais cette dernière manque de matériel et n’attire pas assez de candidats, dans un pays vieillissant où la pénurie de main d’œuvre touche tous les secteurs.

« D’ici à 2050, il y aura 12% de personnes en moins dans la classe d’âge des 15-24 ans […] Autant d’actifs en moins dont nous avons besoin dans la Bundeswehr », a observé B. Pistorius. Le ministre a pointé le manque de femmes, 10% des effectifs hors métiers du soin, et de « personnes issues de l’immigration », deux catégories sous-représentées dans les troupes.

Parmi les causes du manque d’attractivité des carrières, « le thème de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est décisif » pour les jeunes générations, a-t-il observé. « Nous devons leur dire comment concilier famille et service », a-t-il ajouté, appelant également à miser sur des campagnes de recrutement réalistes, pas des « petits films style Mission impossible […] comme à Hollywood ».

Selon un document interne du ministère de l’Intérieur, cité par le journal Der Spiegel, le manque de candidatures dans l’armée pourrait « rendre difficile le maintien d’une qualité élevée dans la sélection du personnel ». La Bundeswehr a actuellement pour objectif de porter le nombre de ses soldats à 203 000 d’ici 2031, contre environ 180 000 actuellement. Un objectif qui pourrait être difficile à tenir, a reconnu Boris Pistorius.