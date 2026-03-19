Dans son conflit coûteux aux côtés d’Israël : Le Pentagone demande une rallonge de 200 milliards de dollars

Le coût financier de la guerre en Iran pour les contribuables américains est sous-estimé par les autorités et pourrait atteindre des milliers de milliards de dollars à long terme, avertit le magazine d’investigation The Intercept. Le budget militaire américain, le plus important au monde, a dépassé 830 milliards de dollars pour l’exercice 2026. Le président Donald Trump s’est vanté que sa campagne pour faire chuter le gouvernement à Téhéran pourrait être menée « indéfiniment » grâce aux stocks de munitions du Pentagone, même si les sceptiques soulignent que l’épuisement de ces stocks constitue un problème majeur.

Le 18 mars, The Intercept a comparé les estimations de l’opération « Epic Fury » fournies par des officiels de l’administration Trump avec les chiffres produits par des experts, des parlementaires et deux responsables gouvernementaux qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat. L’estimation de 12 milliards de dollars avancée le 15 mars dernier par Kevin Hassett, conseiller économique de Trump, ne tient pas compte du coût du renforcement des tensions au Moyen-Orient qui a précédé l’attaque américano-israélienne de fin février, a indiqué le média.

Une guerre de trois semaines coûterait directement entre 60 et 130 milliards de dollars, ce chiffre pourrait s’élever à 250 milliards de dollars en cas de prolongation des frappes à huit semaines, ont déclaré des sources gouvernementales au site d’investigation.

Les législateurs américains s’attendent à ce que l’administration ajoute au moins 50 milliards de dollars au budget du département de la Guerre, qui s’élève déjà à 1 500 milliards de dollars pour l’exercice 2027. Les dépenses à long terme – notamment les prestations versées aux anciens combattants et les intérêts sur la dette supplémentaire – pourraient faire grimper le total des dépenses à des milliers de milliards de dollars, comme pour la guerre en Irak, souligne le rapport. L’administration de George W. Bush avait initialement estimé le coût du renversement de Saddam Hussein à 40 milliards de dollars, mais des évaluations indépendantes ont revu ce chiffre à environ 8 000 milliards de dollars en 2021.

La rallonge du budget de la guerre intervient au moment où la dette nationale américaine approche les 39 000 milliards de dollars, contre 38 000 milliards en octobre dernier, selon les données du Trésor. D. Trump a fait campagne en promettant de ne pas déclencher de nouvelles guerres coûteuses et de réduire la dette en diminuant les dépenses publiques inutiles. Cette semaine, Joe Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis, a démissionné en signe de protestation contre la guerre en Iran. Il a déclaré que, contrairement aux affirmations de Trump, l’Iran « ne représentait aucune menace imminente pour notre pays » et que l’attaque avait été lancée « sous la pression d’Israël et de son puissant lobby américain ».