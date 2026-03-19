Face au péril nucléaire qui plane sur le Machrek : L’OMS tire la sonnette d’alerte

Face à l’intensification de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) redoute un scénario extrême : celui d’un incident nucléaire aux conséquences durables et incontrôlables. Hanan Balkhy, directrice régionale pour la Méditerranée orientale, a exprimé de vives inquiétudes, soulignant que même les meilleures préparations ne suffiraient pas à contenir les effets d’une telle catastrophe.

Selon l’OMS, les impacts d’un événement nucléaire dépasseraient largement le bilan humain immédiat. Les retombées radioactives affecteraient durablement l’environnement, les ressources en eau et la santé publique, entraînant une hausse significative des maladies respiratoires et des cancers sur plusieurs générations.

L’histoire fournit des précédents inquiétants, comme les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945 ou la catastrophe de Tchernobyl, qui continuent d’avoir des effets sanitaires et écologiques aujourd’hui. Les tensions actuelles se sont aggravées après les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes de Natanz, Ispahan et Fordow, marquant une escalade sans précédent. Si Donald Trump affirme que ces sites ont été détruits, l’ampleur réelle des dégâts reste incertaine. Parallèlement, les interrogations persistent quant au risque d’une militarisation nucléaire accrue dans la région, où Israël est considéré comme une puissance nucléaire non déclarée. Dans ce contexte, l’OMS appelle à la prudence et à la désescalade, tout en travaillant avec les autorités pour anticiper les réponses sanitaires possibles. Mais pour ses responsables, une chose est claire : si un incident nucléaire devait se produire, ses conséquences échapperaient largement à tout contrôle humain.