Au-delà de la condamnation de la guerre contre l’Iran : Madrid appelle Bruxelles à ouvrir les yeux sur les autres conflits de la région

S’exprimant avant la réunion, Pedro Sanchez a décrit la situation comme « un moment très déterminant » pour l’UE, soulignant la nécessité d’envoyer « un message clair » indiquant que l’Europe défend le multilatéralisme et le droit international. Il a vivement critiqué le conflit, qualifiant la guerre en Iran d’« illégale » et affirmant qu’il n’y a « aucune raison derrière », avertissant qu’elle cause des dommages importants aux civils, accroît les déplacements de population et affecte également la stabilité économique.

Il a appelé les dirigeants de l’UE à rester unis et à privilégier une solution diplomatique face à l’escalade de la crise. « Nous devons être impliqués, engagés dans une solution diplomatique à cette escalade de la guerre en Iran et dans l’ensemble du Moyen-Orient », a-t-il déclaré. « Je pense que cette guerre est interconnectée avec les autres conflits auxquels nous avons assisté ces dernières années, notamment à Gaza, en Cisjordanie et, bien sûr, au Liban », a-t-il ajouté.

Le dirigeant espagnol a également indiqué que son gouvernement prépare des mesures pour faire face à l’impact économique du conflit, notamment un soutien aux secteurs affectés et des politiques à plus long terme liées à la transition énergétique de l’Espagne. Comme il a réitéré que le gouvernement espagnol, ainsi que la société espagnole, ont condamné la guerre en Iran dès le début, déclarant : « Nous ne la soutenons pas. »