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Face aux attaques des bases US dans les pays du CCG : Riyad tente de coaliser des pays arabes et islamiques

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Face aux attaques des bases US dans les pays du CCG : Riyad tente de coaliser des pays arabes et islamiques

Les ministres des Affaires étrangères de Turquie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Égypte, Jordanie, Koweït, Liban, Pakistan, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie et Émirats arabes unis se sont réunis à Riyad le 18 mars pour discuter des récentes attaques iraniennes et de l’escalade régionale plus large. Ils ont souligné que ces frappes visaient des zones civiles et des infrastructures dans les pays voisins, insistant sur le fait que de telles actions ne peuvent être justifiées en aucune circonstance. Et affirmé que les États ont le droit de se défendre conformément à l’article 51 de la Charte des Nations unies, tout en appelant l’Iran à mettre fin à ses attaques et à promouvoir la diplomatie pour réduire les tensions.

Par ailleurs, les ministres ont demandé à l’Iran de s’abstenir de menacer la navigation internationale dans le détroit d’Ormuz et la sécurité maritime dans le Bab al-Mandab, ainsi que de cesser le soutien, le financement et l’armement des milices affiliées dans les pays arabes.

Enfin, ils ont réaffirmé leur soutien à la souveraineté, à la stabilité et à l’intégrité territoriale du Liban, appuyant les efforts pour limiter les armes à l’État, et ont condamné les attaques d’Israël contre le Liban ainsi que ses politiques expansionnistes dans la région.

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