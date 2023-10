Cabinet de guerre en Israël : Objectif, l’éradication du Hamas…

Benjamin Netanyahu et son rival de l’opposition, Benny Gantz, avaient annoncé s’être mis d’accord pour créer un gouvernement d’urgence et un cabinet de guerre pour la durée du conflit, quatre jours après l’opération du Déluge d’Al-Aqsa. L’occupation a formé un cabinet de guerre (un mini-conseil de gouvernement) pour gérer la situation actuelle, à la lumière de la poursuite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, qui a conduit à la mort de plus de 1 200 Israéliens et la capture d’environ 200 israéliens, coïncidant avec les tensions sécuritaires observées à la frontière libano-palestinienne.

Au moment où l’ancien chef d’état-major interarmées et l’un des dirigeants de l’opposition, Benny Gantz, a annoncé que « l’heure est désormais à la guerre », le ministre de la Guerre Yoav Galant a déclaré que « ce à quoi Israël a été soumis est grave et dangereux… et je n’ai pas vu un événement d’une telle cruauté depuis 1948 » ajoutant « qu’ Israël fait face à ses heures les plus difficiles et fait face à un ennemi cruel ».

L’ONG Human Rights Watch avait vertement critiqué B. Gallant qui avait annoncé l’imposition d’un siège total à la bande de Gaza et l’interdiction d’avoir droit à l’électricité, la nourriture, l’eau et le gaz, ajoutant Gaza est « dégoûtante et constitue une invitation à commettre des crimes de guerre ».

Un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a affirmé qu’il y a toujours des militants du Hamas dans les territoires palestiniens occupés et que des affrontements ont lieu avec eux, tandis que les médias israéliens ont annoncé que « l’armée n’a pas encore de contrôle sur les colonies autour de la bande de Gaza ».

Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi soir que l’armée d’occupation était « passé à l’offensive », avertissant que « tout membre du Hamas est un homme mort ».

« Le Hamas, c’est Daech et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daech », a-t-il dit lors d’une première allocution solennelle commune avec les membres de son cabinet de guerre formé plus tôt dans la journée.

Dans sa déclaration, le Premier ministre israélien a pour la première fois exprimé clairement l’intention de l’entité sioniste de « détruire » le Hamas. « Nous allons effacer le Hamas de la terre », avait renchéri le ministre israéleine de la Défense.