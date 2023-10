Bombes au phosphore blanc sur Gaza : HWR dénonce

Israël a fait usage de munitions au phosphore blanc lors de ses opérations militaires à Gaza et au Liban les 10 et 11 octobre 2023, affirme Human Rights Watch (HRW) après avoir vérifié des vidéos prises dans ces territoires.

Les séquences montrent de nombreuses explosions aériennes de phosphore blanc provenant de tirs d’artillerie au-dessus du port de Gaza et de deux zones rurales le long de la frontière israélo-libanaise, selon le communiqué de l’organisation non gouvernementale internationale. De plus, HRW a recueilli les témoignages de deux personnes concernant l’une de ces attaques à Gaza. « L’utilisation du phosphore blanc à Gaza, l’une des zones les plus densément peuplées du monde, amplifie le danger pour les civils, et viole l’interdiction, en vertu du droit international humanitaire, d’exposer les civils à des risques inutiles », selon HRW.

Le phosphore blanc peut être utilisé en tant qu’arme incendiaire capable de mettre le feu aux bâtiments et provoquer de graves brûlures au contact de la peau.

L’utilisation de ce type d’armes dans des zones habitées « présente un risque élevé de brûlures atroces et de souffrances permanentes », selon Lama Fakih, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « L’utilisation du phosphore blanc est illégale et indiscriminée lors d’explosions aériennes dans des zones urbaines peuplées, où cette substance peut incendier des maisons et causer des dommages considérables aux civils », a-t-elle rappelé.

Ce rapport corrobore les déclarations du ministère palestinien des Affaires étrangères qui avait accusé le 10 octobre l’armée israélienne d’utiliser ce type de munitions. Il a été utilisé dans la zone d’al-Karama, dans la bande de Gaza, selon le ministère.

La situation au Proche-Orient s’est aggravée après une attaque de grande ampleur lancée le 7 octobre sur le sud d’Israël par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Cette opération a été nommée « Déluge d’al-Aqsa ».

En représailles, les forces de défense israéliennes ont lancé l’opération « Épées de fer » contre le Hamas dans la bande de Gaza. Dans les jours qui ont suivi l’attaque, l’armée israélienne a repris le contrôle de toutes les colonies proches de la frontière avec Gaza et a commencé à lancer des frappes aériennes contre des installations, y compris civiles, dans l’enclave gazaouie.