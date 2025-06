Aux centres de ravitaillement, les Gazaouis ciblés : Les compteurs des martyrs s’affolent...

Le bureau des médias du gouvernement de Gaza a accusé la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), organisation humanitaire américaine, d’être un bras de l’armée israélienne. A signaler que le Hamas a dénoncé lundi comme acte de « terrorisme d’État » l’interception par Israël du Madleen, navire humanitaire. Battant pavillon britannique, il cherchait à briser le blocus imposé par Israël sur Gaza, où près de 55 000 personnes ont été tuées depuis octobre 2023 dans une guerre génocidaire.

Les passagers du Madleen ont été transférés, tôt mardi matin à l’aéroport Ben Gourion, avant leur expulsion, a indiqué le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. La militante suédoise Greta Thunberg, qui était parmi les 12 militants propalestiniens du bateau a quitté, mardi matin, à bord d’un avion à destination de la France, a annoncé le ministère israélien des Affaires étrangères. Rima Hassan qui devait quant à elle être expulsée à 16h00 sur un vol à destination de Paris, a refusé d’embarquer. Elle restera donc en détention au centre pénitentiaire de Giv’on, dans le centre du pays, pour une durée de 96 heures, après quoi elle sera expulsée de force. « Ceux qui refusent de signer les documents d’expulsion et de quitter Israël seront déférés devant une autorité judiciaire, conformément à la loi israélienne, afin d’autoriser leur expulsion », a ajouté le communiqué. Les consuls des pays d’origine des passagers les ont accueillis à l’aéroport. « Notre consul a pu voir cette nuit les 6 ressortissants français arrêtés par les autorités israéliennes. Leurs proches ont été contactés. L’un d’eux a accepté un départ volontaire et devrait rentrer aujourd’hui. Les cinq autres feront l’objet d’un processus d’expulsion forcée », a fait savoir Jean-Noël Barrot, ministre français de Affaires étrangères.

Le navire qui participait à la flottille a été contraint d’accoster lundi soir au port d’Ashdod après avoir été intercepté tôt lundi matin par des soldats de l’unité Shayetet 13 alors qu’il tentait d’atteindre la bande de Gaza. À bord du navire se trouvaient 12 militants, dont G. Thunberg, l’acteur de Game of Thrones Liam Cunningham ou encore R. Hassan.

Si Emmanuel Macron a qualifié le blocus contre Gaza de « honte » et réclame sa levée, d’autres pays occidentaux ont réagi autrement que la France. Royaume-Uni, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Norvège ont imposé des sanctions contre deux ministres israéliens d’extrême droite, les accusant d’« incitation à la violence » contre des Palestiniens en Cisjordanie, indique mardi un communiqué conjoint. Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich « ont incité à une violence extrême et à de graves violations des droits humains des Palestiniens », ont déclaré les ministres des Affaires étrangères de ces pays. Prôner « le déplacement forcé de Palestiniens et la création de nouvelles colonies israéliennes est effroyable et dangereux », ont-ils ajouté, parlant d’actions « inacceptables ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a qualifié cette décision de « scandaleuse ». Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré « Je viens d’apprendre que la Grande-Bretagne m’a imposé des sanctions parce que j’ai fait obstruction à la création d’un État palestinien », considérant que la réponse appropriée est de « poursuivre les activités de construction et de colonisation ». Il a ajouté : « Ma réponse verbale sera de mépriser le Livre blanc », faisant référence aux documents britanniques relatifs à la question palestinienne. Même son de cloche de la part du ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir qui a déclaré : « Je méprise le Livre blanc. Nous avons vaincu Pharaon et nous surmonterons le mur de Starmer. Je continuerai à œuvrer pour Israël et son peuple sans crainte ni intimidation. »

Le mois dernier, Londres a suspendu les négociations de libre-échange avec Israël en raison de ses « politiques scandaleuses » en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, a rappelé son ambassadeur et a annoncé de nouvelles sanctions contre les colons de Cisjordanie.

David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, avait précédemment condamné les propos de B. Smotrich concernant le nettoyage et la destruction potentiels de Gaza et le transfert de sa population vers d’autres pays. Mais les fonctionnaires de ce ministère soupçonnent leur pays de poursuivre les ventes d’armes à l’entité sioniste, appréhendant son éventuelle « complicité » dans la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Selon la BBC, 300 d’entre eux avaient, dans un courrier adressé à Lammy, stigmatisé le mois passé, « les pertes importantes parmi les civils à Gaza, les restrictions israéliennes d’accès à l’aide internationale, l’expansion des colonies en Cisjordanie occupée et la violence des colons ». Les signataires récalcitrants représentent, précise la même source, une panoplie d’experts dans les administrations du ministère des AE, des ambassades et des délégations aussi bien à Londres qu’ailleurs. Leur lettre datant du 16 mai est la 4eme depuis fin 2023. Ce mardi, ils ont été informés dans une réponse les deux plus hauts responsables du Foreign Office qu’ils pouvaient démissionner s’ils s’estimaient en désaccord profond avec la politique du gouvernement.

Le 13 mai dernier, la Haute Cour de Londres a examiné un recours de plusieurs organisations de défense des droits humains, qui accusent le gouvernement britannique de violer le droit international en autorisant l’exportation d’éléments d’avions de combat utilisés par Israël dans sa guerre à Gaza.

Soutenue par Amnesty International, Human Rights Watch, Oxfam et d’autres organisations, l’ONG palestinienne Al-Haq tente de bloquer les exportations de ces pièces fabriquées au Royaume-Uni, équipant les chasseurs américains F-35 de Lockheed Martin. Ces éléments incluent la perche de ravitaillement en carburant de l’avion, le système de ciblage laser, les pneus, le fuselage arrière, le système de propulsion par turbine et le siège éjectable, selon Oxfam.

A l’ouverture du procès mardi, les avocats des ONG ont affirmé que le ministère britannique du Commerce avait autorisé les exportations de composants de F-35 tout en sachant qu’il y avait un « risque clair » qu’ils soient utilisés pour commettre des violations du droit international.

« En juillet 2024, des membres du personnel ont exprimé leur inquiétude face aux violations du droit international humanitaire par Israël et à la possible complicité du gouvernement britannique. Depuis, le mépris d’Israël pour le droit international est devenu plus flagrant », écrivent ces fonctionnaires dans ce courrier, selon des extraits cités par la BBC. Ils évoquent le nombre de victimes civiles dans la bande de Gaza, les restrictions d’accès à l’aide internationale et les violences de colons israéliens en Cisjordanie occupée.

Le gouvernement travailliste de Keir Starmer a suspendu en septembre 2024 une trentaine de licences d’exportation d’armes à Israël, en évoquant un « risque » qu’elles soient utilisées en violation du droit international à Gaza. Londres a également sanctionné des colons en Cisjordanie mais continue de livrer des composants pour les avions de combat F-35.

Dans une réponse au courrier, les deux plus hauts fonctionnaires du Foreign Office, Oliver Robbins et Nick Dyer, rappellent les divers moyens à disposition du personnel du ministère pour faire remonter leurs inquiétudes, et soulignent qu’en « dernier recours », ils peuvent démissionner. « Le principe au cœur de la fonction publique britannique est que nous nous engageons à mettre en œuvre les politiques du gouvernement sans réserve, dans les limites imposées par la loi et le Code de la fonction publique », ajoutent-ils.

Cette réponse, qui a choqué en interne selon la BBC, intervient au moment où les critiques se font plus pressantes sur le gouvernement de B. Netanyahu. Les accusations de génocide et crimes de guerre contre Israë’ se multiplient, venant d’experts de l’ONU, de groupes de défense des droits humains et de plusieurs pays.

Sur un autre plan, Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien qui dénonce la poursuite « criminelle » de la guerre israélienne contre Gaza pour « des intérêts personnels », espère que le président américain Donald Trump dise « assez, c’est assez. » Les États-Unis ont davantage d’influence sur le gouvernement israélien que « toutes les autres puissances réunies », a affirmé lundi à l’AFP l’ex-Premier ministre d’Israël de 2006 à 2009, estimant que D. Trump « peut faire la différence ».

Les accusations de génocide et crimes de guerre contre Israël se multiplient, venant d’experts de l’ONU, de groupes de défense des droits humains et de pays de plus en plus nombreux. Pour E. Olmert, si la communauté internationale a soutenu au départ le droit d’Israël à se défendre, les choses ont changé depuis mars 2025 lorsque B. Netanyahu, tributaire des partis d’extrême droite au sein de sa majorité, a intensifié la guerre « pour des intérêts personnels ».

« Si une guerre ne sauve pas les otages, ne parvient pas à éradiquer ce qu’ils ont déjà fait contre le Hamas au cours de ces 20 mois de combats incessants, et si, en conséquence, des soldats sont tués, des otages peut-être tués et des Palestiniens innocents non impliqués sont tués, alors à mon avis, c’est un crime », a-t-il asséné.

« C’est quelque chose qui doit être condamné (…) c’est totalement insupportable », a ajouté E. Olmert, issu du même parti – le Likoud – que son successeur et rival de longue date de B. Netanyahu.

« La vaste destruction matérielle de Gaza, le démantèlement de son système éducatif et les attaques contre les sites culturels et religieux (…) n'affectent pas seulement les Palestiniens à l'heure actuelle, mais compromettent également l'avenir du peuple palestinien, y compris son droit à l'autodétermination », conclut la commission dans un rapport.

Dans un communiqué accompagnant ce document, la commission accuse Israël d’avoir « anéanti le système éducatif de Gaza et détruit plus de la moitié des sites religieux et culturels de la bande de Gaza, dans le cadre d’un assaut généralisé et incessant contre le peuple palestinien au cours duquel les forces israéliennes ont commis des crimes de guerre et le crime contre l’humanité d’extermination ». « Nous avons de plus en plus d’indications qu’Israël mène une campagne concertée pour anéantir la vie des Palestiniens à Gaza », assure la présidente de la commission, la Sud-Africaine Navi Pillay, dans le communiqué. « Le fait qu’Israël prenne pour cible la vie éducative, culturelle et religieuse du peuple palestinien portera préjudice aux générations actuelles et futures, en entravant leur droit à l’autodétermination », ajoute la Sud-Africaine, qui fut présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, juge à la Cour pénale internationale (CPI) et Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme.

Cette Commission d’enquête internationale indépendante, composée de trois membres, a été créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2021 pour enquêter sur les violations du droit international en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Elle accuse les forces israéliennes d’avoir commis des crimes de guerre lors des attaques contre des établissements éducatifs et « le crime contre l’humanité d’extermination (…) en tuant des civils réfugiés dans des écoles et des sites religieux ». Une telle destruction « n’est pas en soi un acte génocidaire », mais « la preuve d’un tel comportement peut néanmoins permettre de déduire l’intention génocidaire de détruire un groupe protégé », explique le rapport.

« Les enfants de Gaza ont perdu leur enfance », déclare N. Pillay, qui considère aussi particulièrement inquiétante « la généralisation des attaques contre les centres d’enseignement (…) bien au-delà de Gaza ». En outre, « le ciblage et la destruction de sites patrimoniaux, la limitation de l’accès à ces sites en Cisjordanie et l’effacement de leur histoire hétérogène érodent les liens historiques des Palestiniens avec la terre et affaiblissent leur identité collective », relève-t-elle.

Face aux récits et images dantesques qui sortent de Gaza, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour qualifier de « génocide » la guerre menée par Israël dans le territoire palestinien. A l’ONU, Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires, a exhorté mi-mai 2025 dans un discours choc les dirigeants mondiaux à « agir pour empêcher un génocide ».

La commission indique aussi avoir trouvé des « preuves significatives » que les forces de sécurité israéliennes ont saisi et utilisé des centres d’enseignement « comme bases ou zones d’attente militaires, y compris en transformant une partie du campus Al-Mughraqa de l’université Al-Azhar en synagogues pour les troupes ». Elle accuse aussi les autorités israéliennes de s’en prendre aux enseignants et étudiants en Israël exprimant leur solidarité avec la population à Gaza.

La commission présentera son rapport le 17 juin devant le Conseil des droits de l’homme. Elle a publié plusieurs rapports depuis le début de la guerre à Gaza, où la population est menacée de famine du fait du siège imposé par Israël et des fortes limitations sur l’aide humanitaire selon l’ONU.

L’an dernier, elle a estimé que les attaques contre le personnel médical à Gaza relèvent du « crime de guerre et du crime contre l’humanité d’extermination » et que les attaques « systématiques » contre la santé reproductive sont des « actes génocidaires », autant d’accusations rejetées par les autorités israéliennes. Elle également accusé les groupes armés palestiniens de crimes de guerre depuis le 7-Octobre. Dans son dernier rapport, elle demande « aux autorités de facto à Gaza de cesser d’utiliser des objets civils à des fins militaires » et indique avoir relevé « un cas où la branche militaire du Hamas a utilisé une école à des fins militaires ».