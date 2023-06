Atténuation des effets de la sécheresse : Le PJD rue dans les brancards…

Le PJD estime qu’au lieu de cela, il aurait été plus conforme aux orientations royales de dépenser cette somme pour soutenir les agriculteurs dans le cadre d’un programme d’urgence visant à faire face aux conséquences de la sécheresse, en particulier dans les zones rurales.

A l’issue de sa réunion ordinaire, le Secrétariat général du PJD a rappelé les points qu’il avait déjà soulignés dans son communiqué du 8 juin, où il saluait le programme d’urgence de soutien aux agriculteurs, adopté en réponse aux directives royales, pour un montant estimé à 10 milliards de dirhams.

Le parti a mis en garde contre la convention-cadre signée le 13 juin entre le gouvernement, les organisations agricoles et les fédérations professionnelles, qui porte sur le programme visant à atténuer l’impact du manque de précipitations. Cette convention, assure-t-il, ne répond pas aux objectifs et aux critères du programme d’urgence et présente de nombreuses similitudes, en termes d’objectifs et de signataires, avec celle signée précédemment entre le gouvernement et les mêmes acteurs le 4 mai dernier, lors du Forum international de l’agriculture. Cette dernière avait abouti à la conclusion de 19 contrats de développement des filières végétales et animales, représentant un budget de 110 milliards de dirhams, dont 42 milliards financés par l’État.

En outre, le PJD a mis en doute la déclaration du gouvernement selon laquelle ce nouveau programme vise à réduire le coût de production de certains légumes essentiels, qui a augmenté en raison de la flambée des prix des matières premières.

Cette déclaration est en contradiction avec la réalité actuelle, marquée par des prix élevés, assure le parti piloté par Abdelilah Benkirane. Et de rappeler à cet égard l’inefficacité du précédent programme du gouvernement lors de la campagne agricole écoulée, baptisé « programme exceptionnel d’atténuation des effets du déficit pluviométrique« , qui avait également bénéficié d’un budget de 10 milliards de dirhams, mais qui n’avait eu que peu d’impact sur la disponibilité de produits agricoles et alimentaires à des prix abordables.

Récemment, le Maroc a connu des niveaux d’inflation sans précédent, ce qui a amené le PJD à interpeller le gouvernement sur l’utilisation des 3,3 milliards de dirhams mobilisés pour faire face aux répercussions de l’inflation sur le pouvoir d’achat des citoyens. Ce montant faisait partie des fonds supplémentaires ouverts par décret gouvernemental le 18 mai.

En conclusion, le PJD estime que ces programmes successifs, qui se ressemblent et se superposent, présentent malheureusement un manque de transparence quant à leurs aspects et modalités de financement. De plus, ils ne parviennent pas à atteindre l’efficacité, les résultats escomptés, ni à bénéficier pleinement à ceux qui en ont le plus besoin, estime-t-il, notant que le gouvernement se limite souvent à répondre aux demandes des grands exploitants, des agriculteurs orientés vers l’export, laissant ainsi de côté une grande partie de la population rurale composée de petits et moyens agriculteurs, qui souffrent davantage des effets de la sécheresse et nécessitent plus d’attention et de soutien. Voilà pourquoi le PJD souligne l’importance d’accorder une attention particulière à cette frange de la population rurale et de mettre en place des mesures concrètes pour les soutenir. Il appelle en ce sens le gouvernement à revoir ses priorités en matière de dépenses publiques et à allouer les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des agriculteurs dans le cadre d’un programme d’urgence véritablement efficace et équitable.

Le parti insiste également sur l’importance de la transparence dans la gestion des fonds publics et la nécessité de garantir que ces ressources parviennent là où elles sont réellement nécessaires. Il demande également une plus grande représentation des acteurs ruraux dans les décisions liées à l’agriculture et à la gestion des ressources naturelles, afin d’assurer une approche plus inclusive et équilibrée.